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في مصر... العثور على 10 جثث على شاطئ مطروح

Lebanon 24
09-06-2025 | 10:34
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أعلنت مصادر طبية مصرية عن العثور على 10 جثث على شاطئ البحر في محافظة مطروح، شمال غرب  البلاد.
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وقالت المصادر، إن من بين الضحايا ليبي وآخر سوداني، في حين تبيّن أن الجثث الثمانية الأخرى  لمصريين من محافظة أسيوط.
وأكدت المصادر أن الضحايا كانوا على متن مركب يقلّ مهاجرين انطلق من أحد شواطئ شرق ليبيا، وتحديداً من مناطق بين مساعد ودرنة، وهي معروفة بنشاط مهربي البشر. (الامارات 24)
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