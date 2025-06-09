في مصر... العثور على 10 جثث على شاطئ مطروح

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وقالت المصادر، إن من بين الضحايا ليبي وآخر ، في حين تبيّن أن الجثث الثمانية الأخرى لمصريين من محافظة . أعلنت مصادر طبية عن العثور على 10 جثث على في محافظة مطروح، شمال غرب البلاد.وقالت المصادر، إن من بين الضحايا ليبي وآخر ، في حين تبيّن أن الجثث الثمانية الأخرى لمصريين من محافظة .

وأكدت المصادر أن الضحايا كانوا على متن مركب يقلّ مهاجرين انطلق من أحد شواطئ شرق ، وتحديداً من مناطق بين مساعد ودرنة، وهي معروفة بنشاط مهربي البشر. (الامارات 24)