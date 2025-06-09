مئات الألوف يؤدّون طواف الوداع ويختتمون مناسك الحج

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ويقول سهيل مي من ماليزيا عن تجربته في الحج "أود أن أحث على الإسراع في أداء فريضة الحج في أقرب وقت ممكن، لأن برنامج الحج يُدرّبك على أن تصبح مسلما أفضل. إذا نظرت إليه من منظور شخصي للغاية، فستجده مثل معسكر تدريب لتصبح أفضل مسلم على الإطلاق".وأعلنت في بيان أن عدد الحجاج هذا العام بلغ 1673230 من داخل وخارجها. (سكاي نيوز)