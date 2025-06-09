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عربي-دولي

مئات الألوف يؤدّون طواف الوداع ويختتمون مناسك الحج

Lebanon 24
09-06-2025 | 11:06
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يؤدي مئات الألوف من الحجاج طواف الوداع والسعي بين الصفا والمروة في المسجد الحرام، إيذاناً باقتراب ختام مناسك الحج التي بدأت، الأربعاء الماضي، بالمبيت في منى، ثم الوقوف بعرفة يوم الخميس، فالعودة إلى منى لرمي الجمرات وأداء النحر، قبل قضاء أيام التشريق.
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ويقول سهيل مي من ماليزيا عن تجربته في الحج "أود أن أحث المسلمين على الإسراع في أداء فريضة الحج في أقرب وقت ممكن، لأن برنامج الحج يُدرّبك على أن تصبح مسلما أفضل. إذا نظرت إليه من منظور شخصي للغاية، فستجده مثل معسكر تدريب لتصبح أفضل مسلم على الإطلاق".

وأعلنت هيئة الإحصاء السعودية في بيان أن عدد الحجاج هذا العام بلغ 1673230 من داخل المملكة وخارجها. (سكاي نيوز) 
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