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قال رئيس وفد التفاوض الروسي مع ، مساعد ، ، الاثنين، إن الاكتفاء بهدنة لن ينهي الصراع مع أوكرانيا، وقد تندلع حرب نووية إذا لم نتوصل لسلام حقيقي.أعلن ميدينسكي، أن الجانب الأوكراني صرح، في نيسان 2022، عقب مشاورات أجريت مع رئيس الوزراء الأسبق، ومسؤولين أميركيين، أن الشركاء الأجانب يعارضون إبرام اتفاق مع .وقال ميدينسكي في مقابلة مع قناة "آر تي" التلفزيونية الروسية: "بعد ذلك (أي مشاورات مع الغرب) قيل لنا: "شركاؤنا الأجانب يعارضون إبرام الاتفاقية، التي كنا قد اتفقنا عليها عملياً".ونقل ميدينسكي أيضاً عن الوفد الأوكراني قوله: "شركاؤنا الأجانب لا يؤيدون إبرام الاتفاق، وفي هذه الحالة، لن يضمنوا لنا المساعدة والأمن إذا أبرمناها، لذلك، سنقاتلكم حتى تهزمونا أو نهزمكم".