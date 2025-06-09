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عربي-دولي

رئيس الوفد الروسي: خطر اندلاع حرب نووية قائم ما لم يُحقق السلام

Lebanon 24
09-06-2025 | 14:10
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قال رئيس وفد التفاوض الروسي مع أوكرانيا، مساعد الرئيس الروسي، فلاديمير ميدينسكي، الاثنين، إن الاكتفاء بهدنة لن ينهي الصراع مع أوكرانيا، وقد تندلع حرب نووية إذا لم نتوصل لسلام حقيقي.
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أعلن ميدينسكي، أن الجانب الأوكراني صرح، في نيسان 2022، عقب مشاورات أجريت مع رئيس الوزراء البريطاني الأسبق، بوريس جونسون ومسؤولين أميركيين، أن الشركاء الأجانب يعارضون إبرام اتفاق مع روسيا.

وقال ميدينسكي في مقابلة مع قناة "آر تي" التلفزيونية الروسية: "بعد ذلك (أي مشاورات كييف مع الغرب) قيل لنا: "شركاؤنا الأجانب يعارضون إبرام الاتفاقية، التي كنا قد اتفقنا عليها عملياً".

ونقل ميدينسكي أيضاً عن الوفد الأوكراني قوله: "شركاؤنا الأجانب لا يؤيدون إبرام الاتفاق، وفي هذه الحالة، لن يضمنوا لنا المساعدة والأمن إذا أبرمناها، لذلك، سنقاتلكم حتى تهزمونا أو نهزمكم".
(العربية)
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