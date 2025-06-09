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عربي-دولي

بعد التوتر الكبير في علاقته مع ماسك.. ترامب يبقي خدمة "ستارلينك" في البيت الأبيض

Lebanon 24
09-06-2025 | 23:02
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قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه ليس لديه أي خطط لإيقاف خدمة "ستارلينك" في البيت الأبيض لكنه قد ينقل سيارة "تسلا" خارجه، وذلك بعد توتر كبير في علاقته مع الملياردير إيلون ماسك.
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وأضاف ترامب "قد أنقل السيارة تسلا قليلا، لكنني لا أعتقد أننا سنفعل ذلك مع ستارلينك. إنها خدمة جيدة"، وذلك في إشارة إلى شركة الإنترنت عبر الأقمار الاصطناعية التي توفر خدمة النطاق العريض العالي السرعة، وهي وحدة تابعة لشركة "سبيس إكس" التي يملكها ماسك. (سكاي نيوز عربية) 
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