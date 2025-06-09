بعد التوتر الكبير في علاقته مع ماسك.. ترامب يبقي خدمة "ستارلينك" في البيت الأبيض

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قال الرئيس الأميركي إنه ليس لديه أي خطط لإيقاف خدمة "ستارلينك" في لكنه قد ينقل سيارة " " خارجه، وذلك بعد توتر كبير في علاقته مع الملياردير .وأضاف "قد أنقل السيارة تسلا قليلا، لكنني لا أعتقد أننا سنفعل ذلك مع ستارلينك. إنها خدمة جيدة"، وذلك في إشارة إلى شركة الإنترنت عبر الأقمار الاصطناعية التي توفر خدمة النطاق العريض العالي السرعة، وهي وحدة تابعة لشركة " " التي يملكها . (سكاي نيوز عربية)