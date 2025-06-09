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عربي-دولي

رئيس وزراء كندا: هيمنة أميركا "أصبحت من الماضي"

Lebanon 24
09-06-2025 | 23:07
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قال رئيس وزراء كندا مارك كارني إن واشنطن لم تعد تلعب دورا مهيمنا على الساحة الدولية.
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وأدلى كارني بهذه التصريحات أثناء إعلانه عن توجه كندا لتنويع إنفاقها الدفاعي بعيدا عن الولايات المتحدة.

كما أشار كارني إلى أن كندا ستحقق هدف الإنفاق الذي حدده حلف شمال الأطلسي "الناتو" بنسبة 2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، قبل خمس سنوات من الموعد المقرر سابقا.

وأضاف في خطاب ألقاه في جامعة تورنتو: "لقد وقفنا جنبا إلى جنب مع الأميركيين طوال فترة الحرب الباردة وفي العقود التي تلتها، حين لعبت الولايات المتحدة دورا مهيمنا على الساحة الدولية. أما اليوم، فإن ذلك الدور المهيمن أصبح من الماضي". (سكاي نيوز عربية) 
 
 
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