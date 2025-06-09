رئيس وزراء كندا: هيمنة أميركا "أصبحت من الماضي"

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قال رئيس وزراء إن لم تعد تلعب دورا مهيمنا على .وأدلى بهذه التصريحات أثناء إعلانه عن توجه كندا لتنويع إنفاقها الدفاعي بعيدا عن .كما أشار كارني إلى أن كندا ستحقق هدف الإنفاق الذي حدده " " بنسبة 2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، قبل خمس الموعد المقرر سابقا.وأضاف في خطاب ألقاه في : "لقد وقفنا جنبا إلى جنب مع طوال فترة الحرب الباردة وفي العقود التي تلتها، حين لعبت الولايات المتحدة دورا مهيمنا على الساحة الدولية. أما اليوم، فإن ذلك الدور المهيمن أصبح من الماضي". (سكاي نيوز عربية)