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عربي-دولي

إيران تُهدد إسرائيل.. هذا ما سنفعله إذا تمت مهاجمة المنشآت النووية

Lebanon 24
09-06-2025 | 23:27
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قال المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني إن القوات الإيرانية باتت قادرة، استناداً إلى وثائق استخبارية لديها حول المنشآت النووية الإسرائيلية، على شن هجمات مضادة في حال وجّهت إسرائيل ضربات لإيران.
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وجاء في بيان لمجلس الأمن القومي أوردته وكالة "مهر" الإيرانية: "إن الوصول اليوم إلى هذه المعلومات واستكمال الحلقة الاستخباراتية والعملياتية" قد مكّن القوات الإيرانية "من الرد الفوري على أي اعتداء محتمل" من قبل إسرائيل على المنشآت النووية الإيرانية "من خلال استهداف منشآتها النووية السرية، وكذلك الرد بالمثل على أي عمل تخريبي ضد البنى التحتية الاقتصادية أو العسكرية، بشكل دقيق ومتناسق مع نوع الاعتداء".
 
وهدّدت إيران بالرد بقوة حال شن إسرائيل هجوماً على منشآتها النووية. وأوضح البيان أن القوات المسلحة الإيرانية ستستهدف "المنشآت النووية السرية" في إسرائيل، إذا حدث مثل هذا التصعيد العسكري.

وأضاف البيان أن تحديد مواقع الأهداف الإسرائيلية تم عبر عملية استخباراتية. ووصف البيان العملية بأنها "نجاح استخباراتي كبير"، مضيفاً أن "الوثائق السرية التي تم الحصول عليها ستمكن طهران من الرد فوراً على أي هجوم إسرائيلي محتمل على المنشآت النووية الإيرانية، بطريقة تتناسب تماماً مع نوع الاعتداء".
 
وأوضح أن "طهران ستستهدف منشآت إسرائيل النووية السرية وبنيتها التحتية الاقتصادية والعسكرية حال تعرضها لهجوم". (العربية) 
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