إيران تشارك في المفاوضات الخاصة بحرب غزة والرهائن.. هذا ما كشفه موقع أكسيوس

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بحث الرئيس الأميركي وفريقه للسياسة الخارجية بأكمله في كامب ديفيد لساعات في الاستراتيجية الأميركية بشأن الأزمة النووية والحرب في غزة، بحسب ما قاله مسؤولان أميركيان ومصدر آخر مطلع لموقع "أكسيوس".وصرّح مسؤول أميركي رفيع المستوى لموقع "أكسيوس" بأن الرئيس يرى أن الأزمتين (الملف وحرب غزة) مترابطتان، وجزء من واقع إقليمي أوسع يسعى لتشكيله.وحسبما ذكر مسؤولون أميركيون فإن الاجتماع في كامب ديفيد تضمن عدة جلسات سياسية.وقال مسؤول أميركي وآخر إسرائيلي إن الجهود المبذولة لدفع " " إلى تخفيف موقفها من المقترح الأميركي للتوصل إلى اتفاق، تُحرز بعض التقدم في الأيام الأخيرة، ويعود ذلك جزئيا إلى تزايد ضغط الوسطاء القطريين.ونقل "أكسيوس" عن مسؤول أميركي قوله: "لا نتوقع تحقيق تقدما هذا الأسبوع، ولكن هناك بالتأكيد تقدم، ونحن أقرب إلى التوصل إلى اتفاق مما كنا نعتقد".وكانت " " قد قالت إن ترامب صرّح الإثنين أمام صحفيين في بأن تشارك في مفاوضات تهدف إلى ترتيب اتفاق بين و"حماس" لوقف إطلاق النار في غزة مقابل الإفراج عن الرهائن الذين تحتجزهم الحركة داخل القطاع.وأضاف ترامب أن "غزة الآن في خضم مفاوضات ضخمة بيننا وبين حماس وإسرائيل، وإيران مشاركة بالفعل، وسنرى ما سيحدث مع غزة. نحن نريد استعادة الرهائن".وذكرت صحيفة "هآرتس" ، أمس الإثنين، أنه من المتوقع أن ترد "حماس" في الأيام المقبلة على المقترح الذي قدمه المبعوث الأميركي، ستيف ويتكوف، في الأيام القليلة ، وسط اعتقاد الوسيط أن زيادة الضغط على الحركة من الممكن أن يؤدي إلى تقدم في إيقاف حرب غزة.ووفقا لهآرتس فإذا ردت حماس بالإيجاب فإن ويتكوف سيأتي إلى المنطقة خلال الايام القليلة المقبلة، مشيرة إلى أن جميع الاتصالات تتم من دون المرور على إسرائيل.(سكاي نيوز)