ياسر أبو شباب يطل مجددا في غزة.. وهذا ما طلبه

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فقد أعلنت مجموعة "أبو شباب"، التي تنشط في شرق جنوب غزة، في بيان على أمس الاثنين عن تأسيس لجان شعبية مدنية لإدارة الأوضاع في القطاع. عاد اسم ياسر أبو شباب ليطل مجددا في ، بعدما أقر بتسليح فصائل في القطاع الفلسطيني من أجل التصدي لحركة وتقويض سلطتها.فقد أعلنت مجموعة "أبو شباب"، التي تنشط في شرق جنوب غزة، في بيان على أمس الاثنين عن تأسيس لجان شعبية مدنية لإدارة الأوضاع في القطاع.

وطلبت المجموعة المسلحة التي تطلق على نفسها تسمية "القوات الشعبية" من الشباب من كافة الاختصاصات، الراغبين بالتطوع والعمل معها إلى تقديم طلبات توظيف في قطاعات عدة "طبية وتربوية وإعلام واقتصاد...".

وقالت في بيانها: "في ظل الفوضى والانهيار وغياب العدالة وانطلاقًا من مسؤوليتنا الوطنية تجاه أهلنا شرق رفح تبدأ القوات الشعبية بقيادة ياسر أبو شباب بتأسيس لجان إدارية ومجتمعية في مختلف مناطقنا لتكون يدًا منظمة خادمة راعية لكرامة الناس". (العربية)