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ياسر أبو شباب يطل مجددا في غزة.. وهذا ما طلبه

Lebanon 24
10-06-2025 | 00:30
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عاد اسم ياسر أبو شباب ليطل مجددا في قطاع غزة، بعدما أقر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتسليح فصائل في القطاع الفلسطيني من أجل التصدي لحركة حماس وتقويض سلطتها.
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فقد أعلنت مجموعة "أبو شباب"، التي تنشط في شرق رفح جنوب غزة، في بيان على فيسبوك أمس الاثنين عن تأسيس لجان شعبية مدنية لإدارة الأوضاع في القطاع.
 
وطلبت المجموعة المسلحة التي تطلق على نفسها تسمية "القوات الشعبية" من الشباب الفلسطينيين من كافة الاختصاصات، الراغبين بالتطوع والعمل معها إلى تقديم طلبات توظيف في قطاعات عدة "طبية وتربوية وإعلام واقتصاد...".
 
وقالت في بيانها: "في ظل الفوضى والانهيار وغياب العدالة وانطلاقًا من مسؤوليتنا الوطنية تجاه أهلنا شرق رفح تبدأ القوات الشعبية بقيادة ياسر أبو شباب بتأسيس لجان إدارية ومجتمعية في مختلف مناطقنا لتكون يدًا منظمة خادمة راعية لكرامة الناس". (العربية) 
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