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عربي-دولي

هحوم نوعي.. البحرية الإسرائيلية تُشارك للمرة الأولى في قصف الحديدة

Lebanon 24
10-06-2025 | 02:35
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هاجم سلاح البحرية الإسرائيلي فجر اليوم الثلاثاء بعملية نوعية ميناء الحديدة غرب اليمن، في أول مشاركة معلنة للبحرية الإسرائيلية في عمليات مباشرة ضد مواقع حوثية، وسط تصعيد متزايد في المواجهة بين تل أبيب والميليشيا المدعومة من إيران.
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ويأتي هذا التطور اللافت بعد تقارير استخباراتية إسرائيلية تحدثت عن اختراق أمني تمكّن خلاله جهاز الموساد من تجنيد عناصر حوثية داخل شبكة حزب الله في لبنان، ما أتاح لإسرائيل الحصول على معلومات دقيقة بشأن مواقع استراتيجية يستخدمها الحوثيون في اليمن، بحسب مصادر مطلعة.

بنك أهداف موسع
في السياق ذاته، أفادت تقارير يمنية بأن الموساد نفذ عمليات تجسسية واسعة داخل الأراضي اليمنية خلال الأشهر الماضية، ما مكّن إسرائيل من بناء بنك أهداف موسّع يشمل منشآت بحرية ومخازن تسليح ومنصات إطلاق صواريخ، يُعتقد أن الحوثيين يستخدمونها في استهداف السفن الإسرائيلية والدولية في البحر الأحمر.

إنذار وتحذير مسبق
وسبق الهجوم تحذير علني أصدره الجيش الإسرائيلي، مساء الإثنين، طالب فيه بإخلاء 3 موانئ رئيسية تحت سيطرة الحوثيين: الحديدة، رأس عيسى، والصليف.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي عبر منصة "إكس": "نظرًا لاستخدام الحوثيين لهذه الموانئ في أنشطتهم الإرهابية، ندعو جميع المتواجدين إلى مغادرتها فورًا حفاظًا على سلامتهم، وحتى إشعار آخر".(سكاي نيوز)


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