هحوم نوعي.. البحرية الإسرائيلية تُشارك للمرة الأولى في قصف الحديدة

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هاجم سلاح البحرية فجر اليوم الثلاثاء بعملية نوعية ميناء الحديدة غرب اليمن، في أول مشاركة معلنة للبحرية في عمليات مباشرة ضد مواقع حوثية، وسط تصعيد متزايد في المواجهة بين والميليشيا المدعومة من .ويأتي هذا التطور اللافت بعد تقارير استخباراتية إسرائيلية تحدثت عن اختراق أمني تمكّن خلاله جهاز من تجنيد عناصر حوثية داخل شبكة في ، ما أتاح لإسرائيل الحصول على معلومات دقيقة بشأن مواقع استراتيجية يستخدمها الحوثيون في اليمن، بحسب مصادر مطلعة.بنك أهداف موسعفي السياق ذاته، أفادت تقارير يمنية بأن الموساد نفذ عمليات تجسسية واسعة داخل الأراضي خلال الأشهر الماضية، ما مكّن من بناء بنك أهداف موسّع يشمل منشآت بحرية ومخازن تسليح ومنصات إطلاق صواريخ، يُعتقد أن الحوثيين يستخدمونها في استهداف السفن الإسرائيلية والدولية في .إنذار وتحذير مسبقوسبق الهجوم تحذير علني أصدره الجيش الإسرائيلي، مساء الإثنين، طالب فيه بإخلاء 3 موانئ رئيسية تحت سيطرة الحوثيين: الحديدة، رأس ، والصليف.وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي عبر منصة "إكس": "نظرًا لاستخدام الحوثيين لهذه الموانئ في أنشطتهم الإرهابية، ندعو جميع المتواجدين إلى مغادرتها فورًا حفاظًا على سلامتهم، وحتى إشعار آخر".(سكاي نيوز)