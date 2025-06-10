بسبب مخاوف صحية مقلقة.. سحب عاجل لعبوات من دواء شهير

أعلنت هيئة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية في المتحدة (MHRA) عن سحب دفعتين من دواء الباراسيتامول بسبب تغير لون بعض الأقراص ومخاوف محتملة من التلوث.

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وشملت عملية السحب الاحترازي جرعات بتركيز 500 ملغ، من إنتاج شركة "Chelonia للرعاية الصحية المحدودة"، بعد اكتشاف تغير لون غير طبيعي في عدد من الأقراص.

ودعت الهيئة المرضى إلى مراجعة عبوات الدواء التي يحمل بعضها الرمزين 2312010 و2312011، واللذين يطبعان على العبوة، خصوصا وأن تاريخ انتهاء صلاحية هذه الدفعات هو 30 و31 تشرين الثاني 2027.

وذكرت MHRA أن الأقراص السليمة يجب أن تكون بيضاء اللون على شكل كبسولة، مع خط محزز على أحد الجانبين. وفي حال ملاحظة أي تغير في اللون أو الشكل، يُنصح المرضى بالاتصال فورا بالصيدلي أو الطبيب.



وحذرت الهيئة من تناول الأقراص المتغيرة اللون، ونصحت من يعانون من أعراض جانبية بطلب الرعاية الطبية العاجلة. (روسيا اليوم)