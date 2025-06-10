رسالة من عباس لماكرون: نؤيد نزع سلاح حماس

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أعرب الرئيس الفلسطيني محمود عباس عن تأييده لقيام "بإلقاء السلاح" و"التوقف عن حكم غزة" كجزء من دولة فلسطينية مستقبلية، في رسالة وجّهها إلى قبل مؤتمر بشأن حل الدولتين، وفق الإليزيه.وفي رسالة وجهها إلى ماكرون وولي السعودي الذي سيشارك في رئاسة المؤتمر بشأن حل الدولتين من 17 إلى 21 حزيران في ، قال عباس أيضا إنه "مستعد لدعوة قوات عربية ودولية للانتشار كجزء من مهمة الاستقرار/الحماية بتفويض من ".وكتب: "ما فعلته حماس في تشرين الأول 2023 من قتل وأسر مدنيين أمر غير مقبول"، داعيا الحركة إلى "الإفراج الفوري عن جميع الرهائن". (سكاي نيوز عربية)