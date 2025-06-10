ماذا يحدث في صفوف القوات الأوكرانية؟

أفاد عضو الأوكراني غوربينكو بأن أكثر من 100 ألف عسكري أوكراني فروا من الخدمة وتركوا وحداتهم العسكرية دون إذن.

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وقال غوربينكو خلال بث على قناة "سوبربوزيتسيا" على " ": "إذا تحدثنا تقريبا، فإن عدد الذين غادروا وحداتهم دون إذن في يتجاوز 100 ألف، وهذا عدد كبير. نعم، الكثيرون يعودون الآن، خاصة بفضل إمكانية الانتقال إلى وحدة عسكرية أخرى". (روسيا اليوم)