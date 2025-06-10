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عربي-دولي

ماذا يحدث في صفوف القوات الأوكرانية؟

Lebanon 24
10-06-2025 | 03:28
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أفاد عضو البرلمان الأوكراني رسلان غوربينكو بأن أكثر من 100 ألف عسكري أوكراني فروا من الخدمة وتركوا وحداتهم العسكرية دون إذن.
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وقال غوربينكو خلال بث على قناة "سوبربوزيتسيا" الأوكرانية على "يوتيوب": "إذا تحدثنا تقريبا، فإن عدد الذين غادروا وحداتهم دون إذن في أوكرانيا يتجاوز 100 ألف، وهذا عدد كبير. نعم، الكثيرون يعودون الآن، خاصة بفضل إمكانية الانتقال إلى وحدة عسكرية أخرى". (روسيا اليوم) 
 
 
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