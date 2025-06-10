هل نقلت إسرائيل أنظمة الدفاع الجوي "باتريوت" إلى أوكرانيا؟

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نفت بشكل رسمي ما جاء على لسان سفيرها في ، ، حول قيام بنقل " " إلى .وذكر موقع Ynet أن الخارجية تبرأت من تصريحات برودسكي، التي أدلى بها في مقابلة مع الصحفية ماريتشكا دوفبينكو، حيث قال إن "منظومات باتريوت التي تسلمناها سابقاً من ، وكانت في الخدمة لدينا منذ أوائل التسعينيات، موجودة الآن في أوكرانيا"، مضيفاً أن "إسرائيل وافقت على إرسال هذه المنظومات، إلا أن الموضوع لم يُتناول إعلامياً كما يجب"، مشيراً إلى أن من يقول إن إسرائيل لم تقدم مساعدات عسكرية لأوكرانيا "لا يقول الحقيقة".في المقابل، نقل الموقع عن مصدر في قوله إن "هذه التصريحات غير صحيحة"، مؤكداً أن "إسرائيل لم تنقل أي منظومة باتريوت إلى أوكرانيا"، وأضاف أن الوزارة تدرس حالياً ما إذا كانت ستطلب من السفير توضيحاً رسمياً حول تصريحاته. (روسيا اليوم)