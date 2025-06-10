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هل نقلت إسرائيل أنظمة الدفاع الجوي "باتريوت" إلى أوكرانيا؟

Lebanon 24
10-06-2025 | 05:59
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نفت وزارة الخارجية الإسرائيلية بشكل رسمي ما جاء على لسان سفيرها في كييف، ميخائيل برودسكي، حول قيام إسرائيل بنقل أنظمة الدفاع الجوي "باتريوت" إلى أوكرانيا.
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وذكر موقع Ynet أن الخارجية الإسرائيلية تبرأت من تصريحات برودسكي، التي أدلى بها في مقابلة مع الصحفية الأوكرانية ماريتشكا دوفبينكو، حيث قال إن "منظومات باتريوت التي تسلمناها سابقاً من الولايات المتحدة، وكانت في الخدمة لدينا منذ أوائل التسعينيات، موجودة الآن في أوكرانيا"، مضيفاً أن "إسرائيل وافقت على إرسال هذه المنظومات، إلا أن الموضوع لم يُتناول إعلامياً كما يجب"، مشيراً إلى أن من يقول إن إسرائيل لم تقدم مساعدات عسكرية لأوكرانيا "لا يقول الحقيقة".

في المقابل، نقل الموقع عن مصدر في وزارة الخارجية قوله إن "هذه التصريحات غير صحيحة"، مؤكداً أن "إسرائيل لم تنقل أي منظومة باتريوت إلى أوكرانيا"، وأضاف أن الوزارة تدرس حالياً ما إذا كانت ستطلب من السفير توضيحاً رسمياً حول تصريحاته. (روسيا اليوم)
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