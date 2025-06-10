إعتقال عالمة صينية في أميركا

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كشفت السلطات الأميركية أن عالمة صينية اعتقلت عند وصولها إلى في مطار .وتُتهم العالمة وهي طالبة دكتوراة، بإرسال مواد بيولوجية قبل عدة أشهر إلى موظفين في أحد المختبرات في جامعة ميشيغان.