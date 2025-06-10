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عربي-دولي

إعتقال عالمة صينية في أميركا

Lebanon 24
10-06-2025 | 06:50
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كشفت السلطات الأميركية أن عالمة صينية اعتقلت عند وصولها إلى الولايات المتحدة في مطار ديترويت.
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وتُتهم العالمة وهي طالبة دكتوراة، بإرسال مواد بيولوجية قبل عدة أشهر إلى موظفين في أحد المختبرات في جامعة ميشيغان.

وذكر مكتب التحقيقات الفيدرالي في وثائق المحكمة أن هذه المواد تتعلق بأنواع معينة من الديدان، وتتطلب تصريحاً حكومياً لاستيرادها. (العربية)
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