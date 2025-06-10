معدن نادر تمتلكه فقط الصين... لماذا يُقلق أميركا وأوروبا؟

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ذكرت "العربية"، أنّ فرضت قيوداً صارمة على تصدير المغناطيسات للحرارة المصنوعة من معادن الأرض النادرة وأبرزها الساماريوم، ما كشف عن نقطة ضعف كبيرة في سلسلة الإمداد العسكرية الأميركية.ودون هذه المغناطيسات، ستجد وحلفاؤها في صعوبة في إعادة تعبئة مخزونهم الذي استُهلك مؤخراً في المعدات العسكرية، وفق " تايمز".وتُستخدم هذه المغناطيسات في أنظمة المكابح والتوجيه، وتتحمل حرارة محركات البنزين القريبة، لكنها لا تستطيع تحمل درجات الحرارة الأعلى المطلوبة في التطبيقات العسكرية.ولم تظهر أي إشارات على أن الصين وافقت على تصدير الساماريوم، الذي لا يكاد يُستخدم في التطبيقات المدنية.وعلى مدى أكثر من عقد، فشلت الولايات المتحدة في تطوير بديل للإمدادات من نوع محدد من معادن الأرض النادرة الضروري لتصنيع المغناطيسات المستخدمة في الصواريخ والمقاتلات والقنابل الذكية وغيرها من التجهيزات العسكرية.وتُعد معادن الأرض النادرة قضية محورية في محادثات التجارة الجارية حالياً بين وبكين في .وتُنتج الصين كامل الإمدادات العالمية من عنصر الساماريوم، وهو معدن نادر وغامض يُستخدم تقريباً بشكل حصري في التطبيقات العسكرية، لاسيما أنه يتميز بقدرته على تحمّل درجات حرارة عالية تكفي لإذابة الرصاص، من دون أن يفقد قوته المغناطيسية.وتُعد هذه المغناطيسات ضرورية لتحمّل حرارة المحركات الكهربائية السريعة الحركة، خصوصاً في المساحات الضيقة مثل رؤوس الصواريخ الأمامية.لكن القيود الجديدة التي فرضتها على تصدير الأرضية النادرة تنص على أن التراخيص لا تُمنح إلا بناءً على هوية المستخدم النهائي للمعدن في نهاية سلسلة التوريد. (العربية)