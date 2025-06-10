Advertisement

عربي-دولي

معدن نادر تمتلكه فقط الصين... لماذا يُقلق أميركا وأوروبا؟

Lebanon 24
10-06-2025 | 10:00
A-
A+
Doc-P-1373065-638851655674260909.jpg
Doc-P-1373065-638851655674260909.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
ذكرت "العربية"، أنّ الصين فرضت قيوداً صارمة على تصدير المغناطيسات المقاومة للحرارة المصنوعة من معادن الأرض النادرة وأبرزها الساماريوم، ما كشف عن نقطة ضعف كبيرة في سلسلة الإمداد العسكرية الأميركية.
Advertisement

ودون هذه المغناطيسات، ستجد الولايات المتحدة وحلفاؤها في أوروبا صعوبة في إعادة تعبئة مخزونهم الذي استُهلك مؤخراً في المعدات العسكرية، وفق "نيويورك تايمز".

وتُستخدم هذه المغناطيسات في أنظمة المكابح والتوجيه، وتتحمل حرارة محركات البنزين القريبة، لكنها لا تستطيع تحمل درجات الحرارة الأعلى المطلوبة في التطبيقات العسكرية.

ولم تظهر أي إشارات على أن الصين وافقت على تصدير الساماريوم، الذي لا يكاد يُستخدم في التطبيقات المدنية.

وعلى مدى أكثر من عقد، فشلت الولايات المتحدة في تطوير بديل للإمدادات الصينية من نوع محدد من معادن الأرض النادرة الضروري لتصنيع المغناطيسات المستخدمة في الصواريخ والمقاتلات والقنابل الذكية وغيرها من التجهيزات العسكرية.

وتُعد معادن الأرض النادرة قضية محورية في محادثات التجارة الجارية حالياً بين واشنطن وبكين في لندن.

وتُنتج الصين كامل الإمدادات العالمية من عنصر الساماريوم، وهو معدن نادر وغامض يُستخدم تقريباً بشكل حصري في التطبيقات العسكرية، لاسيما أنه يتميز بقدرته على تحمّل درجات حرارة عالية تكفي لإذابة الرصاص، من دون أن يفقد قوته المغناطيسية.

وتُعد هذه المغناطيسات ضرورية لتحمّل حرارة المحركات الكهربائية السريعة الحركة، خصوصاً في المساحات الضيقة مثل رؤوس الصواريخ الأمامية.

لكن القيود الجديدة التي فرضتها بكين على تصدير المعادن الأرضية النادرة تنص على أن التراخيص لا تُمنح إلا بناءً على هوية المستخدم النهائي للمعدن في نهاية سلسلة التوريد. (العربية)


مواضيع ذات صلة
الصين: قد نسرع الموافقات للاتحاد الأوروبي للحصول على معادن أرضية نادرة
lebanon 24
10/06/2025 19:59:18 Lebanon 24 Lebanon 24
قبيل المفاوضات مع أميركا.. الصين توافق على تصدير "معادن نادرة"
lebanon 24
10/06/2025 19:59:18 Lebanon 24 Lebanon 24
زيلينسكي: لا يمكن كبح جماح روسيا إلا بالقوة فقط ...قوة الولايات المتحدة وأوروبا
lebanon 24
10/06/2025 19:59:18 Lebanon 24 Lebanon 24
كيف ستؤثر اتفاقية المعادن النادرة على أميركا؟ مسؤولة تكشف
lebanon 24
10/06/2025 19:59:18 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
12:20 | 2025-06-10
12:07 | 2025-06-10
12:00 | 2025-06-10
11:45 | 2025-06-10
11:42 | 2025-06-10
11:40 | 2025-06-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24