حفل زفاف مرتقب في العائلة المالكة البريطانية.. من هي "العروس"؟

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شاركت مارينا متابعيها على حسابها الرسمي في "إنستغرام" صوراً رومانسية جمعتها بخطيبها نيكو، وظهرت في إحدى الصور وهي تضع يدها على كتفه، مستعرضة خاتم الخطوبة، وعلّقت بكلمة مختصرة: "سعيدة جداً". أعلنت العائلة المالكة عن اقتراب موعد زفاف ملكي جديد، بعد أن كشفت ليدي مارينا وندسور، حفيدة الأمير إدوارد دوق كينت، عن خطوبتها من نيكو ماكالي، في خبر لاقى تفاعلاً واسعاً في الأوساط الملكية وعلى منصات التواصل الاجتماعي.شاركت مارينا متابعيها على حسابها الرسمي في "إنستغرام" صوراً رومانسية جمعتها بخطيبها نيكو، وظهرت في إحدى الصور وهي تضع يدها على كتفه، مستعرضة خاتم الخطوبة، وعلّقت بكلمة مختصرة: "سعيدة جداً".

وقد حظي المنشور بسيل من التعليقات المهنئة من الأصدقاء والمقربين، كما لفت خاتم الخطوبة الأنظار، بتصميمه غير التقليدي الذي يتوسطه حجر أونيكس أسود، ما منحه طابعاً فريداً وأنيقاً.



ورغم عدم الموقع الدقيق للاحتفال، تشير الصور إلى أنه أقيم في أحد المطاعم بحضور عدد محدود من الأصدقاء والعائلة. واختارت مارينا توقيت إعلان خطوبتها ليتزامن مع ذكرى زواج جديها، دوق ودوقة كينت، اللذين تزوّجا في 8 حزيران 1961 بمدينة يورك.



كانت مارينا قد أعلنت ارتباطها بنيكو ماكالي في عام 2023، من دون أن تُفصح عن تاريخ بداية العلاقة، علماً أن نيكو من الشخصيات التي نادراً ما تظهر في الإعلام، ما أضفى على العلاقة خصوصية ملحوظة.



وولدت مارينا وندسور في 30 أيلول 1992 في مستشفى روزي بمدينة كيمبريدج، . وهي ابنة وندسور، إيرل سانت أندروز، وسيلفانا توماسيلّي ذات الأصول الكندية، وحفيدة الأمير إدوارد دوق كينت، الذي يُعد ابن عم الراحلة الثانية من الدرجة الأولى.



لديها شقيق يُدعى إدوارد، وشقيقة تُدعى ليدي أميليا وندسور، المعروفة في عالم عروض الأزياء.



تلقت تعليمها في مدرسة "سانت ماري" بإيسكوت، قبل أن تلتحق بجامعة إدنبرة حيث درست اللغتين والبرتغالية. عُرفت بنشاطها في الأعمال الخيرية، وتشغل حالياً منصب المديرة التنفيذية لمؤسسة "The Big Give" الخيرية.



رغم أنها كانت في المرتبة الـ25 في ترتيب وراثة العرش ، إلا أنها خرجت لاحقاً من سجل الخلافة. (سيدتي)