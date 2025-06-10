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يبلغ من العمر 13 عامًا.. الشاباك يلقي القبض على طفل يعمل لصالح إيران

Lebanon 24
10-06-2025 | 09:47
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قبض جهاز الشاباك الإسرائيلي، على طفل من تل أبيب يبلغ من العمر 13 عامًا، للاشتباه بتنفيذه مهام لصالح الإيرانيين، وفق ما ذكر موقع "واللا" العبري.
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ووفق استجواب الطفل الإسرائيلي، فإن عناصر إيرانية تواصلوا معه عبر تطبيق تليغرام وطلبوا منه أداء مهام مقابل أجر.

واستجاب الطفل للطلب ورسم شعارات على جدران منطقة سكنه، كما طُلب منه تصوير القبة الحديدية، وهي مهمة لم يقم بها في النهاية، وبعد استجوابه، أُطلق سراحه ووضع قيد الإقامة الجبرية.

 ومن ناحيتها، علقت محامية الطفل المشتبه به في قضية التجسس لصالح إيران، بالقول: "هذا طفل صغير لم يكن ينوي الإضرار بإسرائيل، ولم يفهم إطلاقًا أن الشخص الذي كان على اتصال به عميل أجنبي".

ووفق قولها، "عندما راودته المخاوف، قطع الاتصال فورًا، بل حظر الاتصال"، فيما "وضعت الشرطة الطفل تحت الإقامة الجبرية لخمسة أيام". (ارم نيوز)
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