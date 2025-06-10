يبلغ من العمر 13 عامًا.. الشاباك يلقي القبض على طفل يعمل لصالح إيران

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قبض جهاز ، على طفل من يبلغ من العمر 13 عامًا، للاشتباه بتنفيذه مهام لصالح الإيرانيين، وفق ما ذكر موقع "واللا" .ووفق استجواب الطفل الإسرائيلي، فإن عناصر إيرانية تواصلوا معه عبر تطبيق وطلبوا منه أداء مهام مقابل أجر.واستجاب الطفل للطلب ورسم شعارات على جدران منطقة سكنه، كما طُلب منه تصوير الحديدية، وهي مهمة لم يقم بها في النهاية، وبعد استجوابه، أُطلق سراحه ووضع قيد .ومن ناحيتها، علقت محامية الطفل المشتبه به في قضية التجسس لصالح ، بالقول: "هذا طفل صغير لم يكن ينوي الإضرار بإسرائيل، ولم يفهم إطلاقًا أن الشخص الذي كان على اتصال به عميل أجنبي".ووفق قولها، "عندما راودته المخاوف، قطع الاتصال فورًا، بل حظر الاتصال"، فيما "وضعت الشرطة الطفل تحت الإقامة الجبرية لخمسة أيام". (ارم نيوز)