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عربي-دولي

لأوّل مرّة... إسرائيل تدعم "أبو شباب" من الجوّ ضدّ "حماس"

Lebanon 24
10-06-2025 | 10:40
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أفادت قناة "i24NEWS" الإسرائيليّة، أنّ الجيش الإسرائيلي استهدف عناصر في حركة "حماس" حاولوا استهداف "عصابة ياسر أبو شباب" في قطاع غزة.
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وأشارت القناة إلى أنّ إسرائيل تدخلت في اشتباك بأسلحة نارية بين "حماس" وعناصر "أبو شباب"، ونفذت غارة جوية لدعم "أبو شباب".
 
وذكرت أنه "خلال الاشتباكات، أرسلت إسرائيل طائرة من دون طيار تابعة لسلاح الجوّ الإسرائيلي إلى موقع الإشتباك، وهاجمت أربعة من عناصر حماس". (روسيا اليوم)
 
 
 
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