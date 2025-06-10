لأوّل مرّة... إسرائيل تدعم "أبو شباب" من الجوّ ضدّ "حماس"

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وأشارت القناة إلى أنّ تدخلت في اشتباك بأسلحة نارية بين "حماس" وعناصر "أبو شباب"، ونفذت غارة جوية لدعم "أبو شباب". أفادت قناة "i24NEWS" الإسرائيليّة، أنّ الجيش استهدف عناصر في حركة " " حاولوا استهداف "عصابة ياسر أبو شباب" في .وأشارت القناة إلى أنّ تدخلت في اشتباك بأسلحة نارية بين "حماس" وعناصر "أبو شباب"، ونفذت غارة جوية لدعم "أبو شباب".

وذكرت أنه "خلال الاشتباكات، أرسلت إسرائيل طائرة من دون طيار تابعة لسلاح الجوّ الإسرائيلي إلى موقع الإشتباك، وهاجمت أربعة من عناصر حماس". (روسيا اليوم)