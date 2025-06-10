ترامب لنتنياهو: لا وقت للحرب مع إيران

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كشفت مصادر أميركية وإسرائيلية أن الرئيس الأميركي السابق أبلغ خلال مكالمة هاتفية جرت مؤخرًا، أنه لا يؤيد اتخاذ أي خطوة عسكرية ضد في الوقت الحالي، معتبرًا أن هناك فرصة واقعية للتوصل إلى اتفاق نووي جديد.وبحسب تقرير نشره موقع "أكسيوس"، فإن المكالمة، التي استغرقت نحو 40 دقيقة، جاءت قبل انتهاء المهلة التي حددها لطهران بشهرين، بهدف اختبار إمكانية إحياء المسار الدبلوماسي.وخلال الاتصال، أعرب عن شكوكه تجاه النوايا ، مشددًا على أن تتقن سياسة المماطلة، ما يتطلب توجيه تهديد عسكري جدّي وفعّال. غير أن ترامب، وفقًا لمسؤولين من الجانبين، لم يبدُ متقبّلًا لهذا الطرح، وأكد أنه يشعر بالإحباط من "عناد" الإيرانيين، لكنه ما زال يؤمن بإمكانية الوصول إلى اتفاق إذا أُحسن إدارة المحادثات.وجاء الاتصال بعد اجتماع مطوّل عقده ترامب مع فريقه للأمن القومي في كامب ديفيد، ناقش خلاله تطورات الأزمة النووية الإيرانية والوضع المتفجر في غزة، وسط تباين في الرؤى داخل بين من يدعو للتصعيد ومن يفضل منح المسار السياسي فرصة أخيرة.