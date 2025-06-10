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عربي-دولي

ترامب لنتنياهو: لا وقت للحرب مع إيران

Lebanon 24
10-06-2025 | 16:47
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كشفت مصادر أميركية وإسرائيلية أن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال مكالمة هاتفية جرت مؤخرًا، أنه لا يؤيد اتخاذ أي خطوة عسكرية ضد إيران في الوقت الحالي، معتبرًا أن هناك فرصة واقعية للتوصل إلى اتفاق نووي جديد.
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وبحسب تقرير نشره موقع "أكسيوس"، فإن المكالمة، التي استغرقت نحو 40 دقيقة، جاءت قبل انتهاء المهلة التي حددها ترامب لطهران بشهرين، بهدف اختبار إمكانية إحياء المسار الدبلوماسي.

وخلال الاتصال، أعرب نتنياهو عن شكوكه تجاه النوايا الإيرانية، مشددًا على أن طهران تتقن سياسة المماطلة، ما يتطلب توجيه تهديد عسكري جدّي وفعّال. غير أن ترامب، وفقًا لمسؤولين من الجانبين، لم يبدُ متقبّلًا لهذا الطرح، وأكد أنه يشعر بالإحباط من "عناد" الإيرانيين، لكنه ما زال يؤمن بإمكانية الوصول إلى اتفاق إذا أُحسن إدارة المحادثات.

وجاء الاتصال بعد اجتماع مطوّل عقده ترامب مع فريقه للأمن القومي في كامب ديفيد، ناقش خلاله تطورات الأزمة النووية الإيرانية والوضع المتفجر في غزة، وسط تباين في الرؤى داخل الإدارة الأميركية بين من يدعو للتصعيد ومن يفضل منح المسار السياسي فرصة أخيرة.
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