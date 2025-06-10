بالأرقام.. إليكم كم بلغت تكلفة قرارات ترامب في لوس أنجلوس

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كشفت صحيفة أن تكلفة العملية العسكرية التي أطلقتها الأميركي للرد على الاحتجاجات المستمرة في لوس أنجلوس قد تبلغ نحو 134 مليون دولار خلال فترة تمتد إلى 60 يوماً، بحسب تقديرات الأميركية.ونقلت الصحيفة عن المدير المالي للبنتاغون، برين وولاكوت ماكدونيل، أن "الرد العسكري الجاري في لوس أنجلوس يُتوقع أن يُكلّف هذا المبلغ في حال استمرت العملية بنفس الوتيرة خلال الشهرين المقبلين".واندلعت الاحتجاجات في المدينة في 7 حزيران، عقب مداهمة نفذتها وكالة الهجرة والجمارك الأميركية في مركز لوس أنجلوس، ضمن حملة واسعة النطاق ضد المهاجرين غير النظاميين. وتصاعد الغضب الشعبي بعد تقارير تحدثت عن نية تقليص التمويل الفيدرالي للولاية، ما فاقم التوترات.ورداً على الاضطرابات، أعلن إرسال ألفي عنصر من الحرس الوطني إلى لوس أنجلوس، دون تنسيق مسبق مع السلطات المحلية، التي أكدت لاحقاً أنها لم تطلب أي دعم عسكري، في خطوة فجّرت خلافاً علنياً بين الإدارة الجمهورية في واشنطن والحكومة في كاليفورنيا. (روسيا اليوم)