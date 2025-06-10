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إقتصاد

بالأرقام.. إليكم كم بلغت تكلفة قرارات ترامب في لوس أنجلوس

Lebanon 24
10-06-2025 | 23:46
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كشفت صحيفة واشنطن بوست أن تكلفة العملية العسكرية التي أطلقتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للرد على الاحتجاجات المستمرة في لوس أنجلوس قد تبلغ نحو 134 مليون دولار خلال فترة تمتد إلى 60 يوماً، بحسب تقديرات وزارة الدفاع الأميركية.
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ونقلت الصحيفة عن المدير المالي للبنتاغون، برين وولاكوت ماكدونيل، أن "الرد العسكري الجاري في لوس أنجلوس يُتوقع أن يُكلّف هذا المبلغ في حال استمرت العملية بنفس الوتيرة خلال الشهرين المقبلين".

واندلعت الاحتجاجات في المدينة في 7 حزيران، عقب مداهمة نفذتها وكالة الهجرة والجمارك الأميركية في مركز لوس أنجلوس، ضمن حملة واسعة النطاق ضد المهاجرين غير النظاميين. وتصاعد الغضب الشعبي بعد تقارير تحدثت عن نية واشنطن تقليص التمويل الفيدرالي للولاية، ما فاقم التوترات.

ورداً على الاضطرابات، أعلن البيت الأبيض إرسال ألفي عنصر من الحرس الوطني إلى لوس أنجلوس، دون تنسيق مسبق مع السلطات المحلية، التي أكدت لاحقاً أنها لم تطلب أي دعم عسكري، في خطوة فجّرت خلافاً علنياً بين الإدارة الجمهورية في واشنطن والحكومة الديمقراطية في كاليفورنيا. (روسيا اليوم)
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