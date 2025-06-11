تصريح جديد لوالد إيلون ماسك عن ترامب.. هذا ما قاله

Advertisement

أكد ، والد الملياردير ، أن وصول إلى أحدث تغييرات إيجابية في ، وأن الأوضاع تحسنت منذ اليوم الأول لولايته.وقال الأب في مقابلة مع وكالة "نوفوستي" إن البلاد شهدت تحسنا سريعا بعد رئاسة ، الذي وصف إدارته بأنها كانت "مدمرة".وأضاف: "منذ لحظة فوز ، تحسنت الأمور كما لو كان ذلك بسحر ساحر. بدأ الناس يشعرون بالراحة، وظهر الأمل فجأة في ."كما أشار إلى أن الشعب الأميركي عانى من القلق خلال عهد بسبب السياسات التي زادت من تدهور الأوضاع، بينما نجح ترامب في السيطرة على ما أسماهم "أشخاص الفوضى"، في إشارة إلى الأيديولوجيا الليبرالية.وتابع موضحا: "تم كبح جماح هؤلاء إلى درجة أنهم اختفوا تماما من المشهد، حتى بعد أن دخل إيلون وترامب في خلاف. لم يعد هناك أي أثر لهم، وكأنهم اختبأوا في كهوف."