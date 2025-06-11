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عربي-دولي

تصريح جديد لوالد إيلون ماسك عن ترامب.. هذا ما قاله

Lebanon 24
11-06-2025 | 00:51
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أكد إيرول ماسك، والد الملياردير إيلون ماسك، أن وصول دونالد ترامب إلى البيت الأبيض أحدث تغييرات إيجابية في الولايات المتحدة، وأن الأوضاع تحسنت منذ اليوم الأول لولايته.
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وقال ماسك الأب في مقابلة مع وكالة "نوفوستي" إن البلاد شهدت تحسنا سريعا بعد رئاسة جو بايدن، الذي وصف إدارته بأنها كانت "مدمرة".

وأضاف: "منذ لحظة فوز ترامب، تحسنت الأمور كما لو كان ذلك بسحر ساحر. بدأ الناس يشعرون بالراحة، وظهر الأمل فجأة في المستقبل."

كما أشار إلى أن الشعب الأميركي عانى من القلق خلال عهد بايدن بسبب السياسات التي زادت من تدهور الأوضاع، بينما نجح ترامب  في السيطرة على ما أسماهم "أشخاص الفوضى"، في إشارة إلى أنصار الأيديولوجيا الليبرالية.

وتابع موضحا: "تم كبح جماح هؤلاء إلى درجة أنهم اختفوا تماما من المشهد، حتى بعد أن دخل إيلون وترامب في خلاف. لم يعد هناك أي أثر لهم، وكأنهم اختبأوا في كهوف."
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