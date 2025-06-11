الإشتباكات اندلعت بين "حماس" ومجموعة "أبو شباب".. وإسرائيل تتدخل

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كشفت صحيفة "الغارديان" عن أن حركة قتلت 50 مقاتلاً من عصابة فلسطينية مسلحة من قبل في غزة خلال الأشهر الأخيرة، بحسب بيان صدر وسط تقارير تفيد بأن القوات تدخلت بشكل مباشر هذا الأسبوع لحماية الفصيل.ونقلت الصحيفة عن تقارير إعلامية أن اشتباكات اندلعت في وقت مبكر من الثلاثاء في بين مقاتلي حماس وأفراد من مجموعة يقودها ياسر أبو شباب المعروف محليا بتورطه في أنشطة إجرامية.وذكرت قناة "i24" الإسرائيلية أن جنود اشتبكوا مع عناصر من حركة حماس من أجل حماية أبو شباب من القتل، ما أدى إلى سقوط قتلى من الجانبين.وأقرّ مسؤولون دفاعيون إسرائيليون الأسبوع الماضي بتسليحهم الجماعة ، بهدف تقويض حماس. وقال عمال الإغاثة إن الجماعة لديها تاريخ طويل في نهب شاحنات .هذا الأسبوع، ضربت طائرة بدون طيار تابعة لسلاح الجو أربعة من نشطاء حماس، فيما وصفه موقع i24 بأنه "أول هجوم إسرائيلي على غزة كان هدفه الوحيد مساعدة ميليشيا أبو شباب"، والتي زعم الموقع أنها كانت توفر الأمن لشاحنات المساعدات التي تمر من إلى غزة. (الغارديان)