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الإشتباكات اندلعت بين "حماس" ومجموعة "أبو شباب".. وإسرائيل تتدخل

Lebanon 24
11-06-2025 | 02:08
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كشفت صحيفة "الغارديان" عن أن حركة حماس قتلت 50 مقاتلاً من عصابة فلسطينية مسلحة من قبل إسرائيل في غزة خلال الأشهر الأخيرة، بحسب بيان صدر وسط تقارير تفيد بأن القوات الإسرائيلية تدخلت بشكل مباشر هذا الأسبوع لحماية الفصيل.
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ونقلت الصحيفة عن تقارير إعلامية في إسرائيل أن اشتباكات اندلعت في وقت مبكر من صباح اليوم الثلاثاء في رفح بين مقاتلي حماس وأفراد من مجموعة يقودها ياسر أبو شباب المعروف محليا بتورطه في أنشطة إجرامية.

وذكرت قناة "i24" الإسرائيلية أن جنود الاحتلال اشتبكوا مع عناصر من حركة حماس من أجل حماية أبو شباب من القتل، ما أدى إلى سقوط قتلى من الجانبين.

وأقرّ مسؤولون دفاعيون إسرائيليون الأسبوع الماضي بتسليحهم الجماعة ، بهدف تقويض حماس. وقال عمال الإغاثة إن الجماعة لديها تاريخ طويل في نهب شاحنات الأمم المتحدة.

هذا الأسبوع، ضربت طائرة بدون طيار تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي أربعة من نشطاء حماس، فيما وصفه موقع i24 بأنه "أول هجوم إسرائيلي على غزة كان هدفه الوحيد مساعدة ميليشيا أبو شباب"، والتي زعم الموقع أنها كانت توفر الأمن لشاحنات المساعدات التي تمر من معبر كرم أبو سالم إلى غزة. (الغارديان)
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