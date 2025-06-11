لحظات تنكشف.. ماذا حصل خلال هجوم "حماس" على مستوطنة إسرائيلية؟

نشر الجيش نتائج تحقيقه في أحداث السابع من تشرين الأول 2023 في بلدة موشاف ياخيني جنوبي .

Advertisement



وذكر التحقيق أن قوات الجيش وصلت إلى ياخيني بعد بدء هجوم حركة بعدة ساعات، وكان عددها قليلا، وأن جنود لواء غولاني نجحوا في وقف هجمات إضافية ومنعوا تقدم مزيد من المسلحين تجاه سديروت.



كذلك، أظهر التحقيق أن غالبية عناصر غرفة الاستنفار في ياخيني لم يقاتلوا ولم ينفذوا المهام في إدارة المواجهة مع المسلحين ، وأن المسلحين الفلسطينيين كانوا يملكون معلومات عن مكان منزل المسؤول الأمني في ياخيني.



وفي الفترات السابقة، أنجزت السلطات تحقيقات فرعية إضافة إلى التحقيق العام في الهجوم كله، بشأن ما حدث في عدد من الأماكن والمواقع العسكرية التي هاجمها المقاومون فجر 7 تشرين الأول 2023 ومكثوا يقاتلون فيها ساعات عدة.



ويرافق هذه التحقيقات الإسرائيلية تراشق التصريحات وتبادل الاتهامات لا سيما بين المستويين السياسي والأمني بشأن تحمل مسؤولية الفشل في السابع من تشرين الأول 2023.



ووصلت تلك الاتهامات إلى حد إعلان رئيس جهاز (الشاباك) بار -أواخر الشهر الماضي- الاستقالة في 15 حزيران الجاري، وذلك بعد صراع مع رئيس الحكومة الذي أصدر قرارا بإقالته، وقامت بتجميد تنفيذه. (الجزيرة نت)



