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لحظات تنكشف.. ماذا حصل خلال هجوم "حماس" على مستوطنة إسرائيلية؟

Lebanon 24
11-06-2025 | 06:17
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نشر الجيش الإسرائيلي نتائج تحقيقه في أحداث السابع من تشرين الأول 2023 في بلدة موشاف ياخيني جنوبي إسرائيل.
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وذكر التحقيق أن قوات الجيش وصلت إلى ياخيني بعد بدء هجوم حركة حماس بعدة ساعات، وكان عددها قليلا، وأن جنود لواء غولاني نجحوا في وقف هجمات إضافية ومنعوا تقدم مزيد من المسلحين تجاه سديروت.

كذلك، أظهر التحقيق أن غالبية عناصر غرفة الاستنفار في ياخيني لم يقاتلوا ولم ينفذوا المهام في إدارة المواجهة مع المسلحين الفلسطينيين، وأن المسلحين الفلسطينيين كانوا يملكون معلومات عن مكان منزل المسؤول الأمني في ياخيني.

وفي الفترات السابقة، أنجزت السلطات الإسرائيلية تحقيقات فرعية إضافة إلى التحقيق العام في الهجوم كله، بشأن ما حدث في عدد من الأماكن والمواقع العسكرية التي هاجمها المقاومون الفلسطينيون فجر 7 تشرين الأول 2023 ومكثوا يقاتلون فيها ساعات عدة.

ويرافق هذه التحقيقات الإسرائيلية تراشق التصريحات وتبادل الاتهامات لا سيما بين المستويين السياسي والأمني بشأن تحمل مسؤولية الفشل في السابع من تشرين الأول 2023.

ووصلت تلك الاتهامات إلى حد إعلان رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) رونين بار -أواخر الشهر الماضي- الاستقالة في 15 حزيران الجاري، وذلك بعد صراع مع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو الذي أصدر قرارا بإقالته، وقامت المحكمة العليا بتجميد تنفيذه. (الجزيرة نت)

 
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