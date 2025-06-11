بعد يومين من المحادثات... التوصّل لإتّفاق إطار أميركي - صيني لحلّ الخلافات التجارية

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ممثل في الشؤون لي جانغ، إن "الجانبين اتفقا مبدئيا على إطار لتنفيذ التفاهم الذي تمّ بين زعيمي البلدين وفي محادثات خلال أيار الماضي". بعد محادثات استمرت ليومين في ، توصلت والصين إلى اتفاق إطار حول تنفيذ التفاهمات المبرمة الشهر الماضي لحلّ الخلافات التجارية بين البلدين.ممثل في الشؤون لي جانغ، إن "الجانبين اتفقا مبدئيا على إطار لتنفيذ التفاهم الذي تمّ بين زعيمي البلدين وفي محادثات خلال أيار الماضي".

وذكرت وكالة " " أن الصين تسعى لتسريع إمدادات النادرة وواشنطن ستخفف بعض ضوابط التصدير، دون أن تتوفر تفاصيل إضافية، بما في ذلك الخطط المتعلقة بجولة محادثات جديدة محتملة. (روسيا اليوم)