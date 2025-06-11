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إقتصاد

بعد يومين من المحادثات... التوصّل لإتّفاق إطار أميركي - صيني لحلّ الخلافات التجارية

Lebanon 24
11-06-2025 | 06:21
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بعد محادثات استمرت ليومين في لندن، توصلت الولايات المتحدة والصين إلى اتفاق إطار حول تنفيذ التفاهمات المبرمة الشهر الماضي لحلّ الخلافات التجارية بين البلدين.
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وقال نائب وزير التجارة ممثل الصين في الشؤون التجارية الدولية لي تشينغ جانغ، إن "الجانبين اتفقا مبدئيا على إطار لتنفيذ التفاهم الذي تمّ بين زعيمي البلدين وفي محادثات جنيف خلال أيار الماضي".
 
وذكرت وكالة "بلومبرغ" أن الصين تسعى لتسريع إمدادات المعادن النادرة وواشنطن ستخفف بعض ضوابط التصدير، دون أن  تتوفر تفاصيل إضافية، بما في ذلك الخطط المتعلقة بجولة محادثات جديدة محتملة. (روسيا اليوم)
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