ريابكوف: روسيا مستعدة للمساعدة في إزالة مواد نووية من إيران



Advertisement

إنه ينبغي مضاعفة الجهود للتوصل إلى حل وإن مستعدة للمساعدة بأفكار ووسائل عملية، وفق وسائل إعلام محلية. أعلنت أنها مستعدة لإزالة المواد النووية الزائدة من وتحويلها إلى وقود كوسيلة محتملة للمساعدة في تضييق هوة الخلاف بين وطهران بشأن البرنامج لإيران.إنه ينبغي مضاعفة الجهود للتوصل إلى حل وإن مستعدة للمساعدة بأفكار ووسائل عملية، وفق وسائل إعلام محلية.

وقال: "مستعدون لتقديم المساعدة لواشنطن وطهران، ليس فقط على الصعيد السياسي وفي شكل أفكار يمكن الاستفادة منها بعملية التفاوض، بل أيضاً على الصعيد العملي من خلال تصدير المواد النووية الزائدة التي تنتجها إيران، وتعديلها لاحقاً لإنتاج وقود للمفاعلات على سبيل المثال".