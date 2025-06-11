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عربي-دولي

ريابكوف: روسيا مستعدة للمساعدة في إزالة مواد نووية من إيران

Lebanon 24
11-06-2025 | 06:28
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أعلنت روسيا أنها مستعدة لإزالة المواد النووية الزائدة من إيران وتحويلها إلى وقود كوسيلة محتملة للمساعدة في تضييق هوة الخلاف بين الولايات المتحدة وطهران بشأن البرنامج النووي لإيران.
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وقال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف إنه ينبغي مضاعفة الجهود للتوصل إلى حل وإن موسكو مستعدة للمساعدة بأفكار ووسائل عملية، وفق وسائل إعلام محلية.
 
وقال: "مستعدون لتقديم المساعدة لواشنطن وطهران، ليس فقط على الصعيد السياسي وفي شكل أفكار يمكن الاستفادة منها بعملية التفاوض، بل أيضاً على الصعيد العملي من خلال تصدير المواد النووية الزائدة التي تنتجها إيران، وتعديلها لاحقاً لإنتاج وقود للمفاعلات على سبيل المثال".
 
 
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