أم لثلاثة أطفال تنهي حياتها شنقا

أفاد مصدر أمني في محافظة ديالى بأن امرأة في العقد الثاني من عمرها أقدمت على الانتحار في منزلها في إحدى قرى قضاء الخالص شمال .

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وقال المصدر لوكالة " " إن "المرأة وهي من مواليد عام 2000 متزوجة وأم لثلاثة أطفال، قامت بربط شال داخل غرفة نومها واستخدمته لشنق نفسها في منزلها الكائن في قرية التحويلة".



وأضاف أن "المعلومات الأولية تشير إلى أن الحادثة قد تكون ناجمة عن ضغوط ومشاكل نفسية كانت تعاني منها الضحية، فيما باشرت تحقيقاً موسعاً لكشف ملابسات الحادث". (روسيا اليوم)