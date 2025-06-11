ستارمر: مصادرة الأصول الروسية مسألة معقدة

وصف رئيس وزراء مسألة مصادرة 25 مليار جنيه إسترليني من الأصول الروسية المجمدة في بلاده بأنها "معقدة".

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وقال ستارمر في ردا على سؤال عما إذا كان سيناقش مصادرة الأصول الروسية وتحويلها لأوكرانيا في اجتماع المقرر في من 15 إلى 17 حزيران الجاري: "هذا الأمر قيد النظر، لكنه مسألة معقدة. هناك العديد من العوامل المتعارضة التي يجب وزنها بعناية عند اتخاذ هذا القرار. نناقش هذه المسألة مع الحلفاء، لكنني لا أريد التظاهر والادعاء في بأن هناك إجابة بسيطة على هذا السؤال، لأنه لا توجد إجابة سهلة". (روسيا اليوم)