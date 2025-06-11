القاهرة توضح متطلبات زيارة الوفود المتجهة إلى غزة

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أعربت مصر عن ترحيبها بالمواقف الدولية والإقليمية الرسمية والشعبية، الداعمة للحقوق ، والرافضة للحصار والتجويع والانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني بقطاع غزة.وفي هذا الصدد، أكدت مصر، عبر بيان لوزارة الخارجية، الأربعاء، استمرارها في العمل على كل المستويات لإنهاء العدوان على القطاع، والكارثة الإنسانية التي لحقت بأكثر من 2 مليون من .وفي هذا السياق، وفي ظل الطلبات والاستفسارات المتعلقة بزيارة وفود أجنبية للمنطقة الحدودية المحاذية لغزة مدينة ومعبر خلال الفترة الأخيرة، للتعبير عن دعم الحقوق الفلسطينية، أكدت مصر ضرورة الحصول على موافقات مسبقة لإتمام تلك الزيارات.وأضافت أن السبيل الوحيد لمواصلة السلطات النظر في تلك الطلبات هو من خلال اتباع الضوابط التنظيمية والآلية المتبعة منذ بدء الحرب على غزة، وهي التقدم بطلب رسمي للسفارات المصرية في الخارج أو من خلال الطلبات المقدمة من السفارات الأجنبية بالقاهرة، أو ممثلي المنظمات إلى علما بأنه سبق وأن تم ترتيب العديد من الزيارات لوفود أجنبية، سواء حكومية أو من منظمات حقوقية غير حكومية.وشددت مصر، على أهمية الالتزام بتلك الضوابط التنظيمية التي تم وضعها، لضمان أمن الوفود الزائرة نتيجة لدقة الأوضاع في تلك المنطقة الحدودية منذ بداية الأزمة في غزة.وأوضحت في هذا الصدد أنه لن يتم النظر في أي طلبات أو التجاوب مع أي دعوات ترد خارج الإطار المحدد بالضوابط التنظيمية والآلية المتبعة في هذا الخصوص.كما أكدت مصر في البيان الرسمي كذلك على أهمية مواطني كل الدول بالقوانين والقواعد المنظمة للدخول إلى الأراضي المصرية، بما في ذلك الحصول على التأشيرات أو التصاريح المسبقة والمنظمة لذلك.كما شددت مصر على موقفها الثابت الداعم لصمود الشعب الفلسطيني على أرضه، والرافض للانتهاكات الإسرائيلية الصارخة للقانون الدولي والقانون الدولي الانساني، وتؤكد أهمية الضغط على لإنهاء الحصار على القطاع والسماح بالنفاذ الإنساني من كل الطرق والمعابر الإسرائيلية مع القطاع. (سكاي نيوز)