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عربي-دولي

في عملية مشتركة مع الشاباك... الجيش الإسرائيلي يعيد جثث مختطفين من غزة

Lebanon 24
11-06-2025 | 16:06
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أعلن الجيش الإسرائيلي، عبر المتحدثة باسمه الكابتن إيلا، أنّ "الجيش الإسرائيلي والشاباك انتشلا من منطقة خانيونس جثتيْ المختطفيْن يائير يعقوب ومختطف أخر لم يكشف اسمه للنشر لغاية الان".
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أضافت: "في عملية مشتركة للجيش الإسرائيلي والشاباك تم اليوم تخليص وانتشال جثتيْ المختطفيْن يائير يعقوب ومختطف آخر لم يكشف اسمه للنشر لغاية الان وذلك من منطقة خانيونس في قطاع غزة".

تابعت: "يائير يعقوب من كيبوتس نير عوز اختطف وقتل من الكيبوتس في السابع من تشرين الأول على يد عناصر حركة الجهاد الإسلامي".


أردفت:  "كما تم اعادة جثة مختطف آخر تم إبلاغ عائلته لكن اسمه سيكشف للنشر لاحقًا".


وقالت: "لقد نفذت عملية الإنقاذ والانتشال من قبل قوة من الفرقة 36 بناء على معلومات استخبارية دقيقة من قيادة المختطفين وهيئة الاستخبارات والشاباك. بعد إتمام مراحل التشخيص من قبل الجهات الطبية المختصة في معهد الطب الشرعي وشرطة إسرائيل أبلغ ممثلو هيئة القوى البشرية في الجيش الإسرائيلي العائلة وأفراد كيبوتس نير عوز".


وختمت: "شاطر الجيش الإسرائيلي وجهاز الشاباك أبناء العائلتيْن حزنهم. سيواصل الجيش الإسرائيلي والشاباك العمل في كل الوسائل لاعادة جميع المختطفين".
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