في عملية مشتركة مع الشاباك... الجيش الإسرائيلي يعيد جثث مختطفين من غزة

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أضافت: "في عملية مشتركة للجيش الإسرائيلي والشاباك تم اليوم تخليص وانتشال جثتيْ المختطفيْن يائير يعقوب ومختطف آخر لم يكشف اسمه للنشر لغاية الان وذلك من منطقة خانيونس في ".تابعت: "يائير كيبوتس نير عوز اختطف وقتل من الكيبوتس في السابع من تشرين الأول على يد عناصر ".أردفت: "كما تم اعادة جثة مختطف آخر تم إبلاغ عائلته لكن اسمه سيكشف للنشر لاحقًا".وقالت: "لقد نفذت عملية الإنقاذ والانتشال من قبل قوة من الفرقة 36 بناء على معلومات استخبارية دقيقة من قيادة المختطفين وهيئة الاستخبارات والشاباك. بعد إتمام مراحل التشخيص من قبل الجهات الطبية المختصة في وشرطة أبلغ ممثلو هيئة القوى البشرية في الجيش الإسرائيلي العائلة وأفراد كيبوتس نير عوز".وختمت: "شاطر الجيش الإسرائيلي وجهاز أبناء العائلتيْن حزنهم. سيواصل الجيش الإسرائيلي والشاباك العمل في كل الوسائل لاعادة جميع المختطفين".