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عربي-دولي
بعد سحبها عدداً من موظفيها من الشرق الأوسط... ماذا أعلنت أميركا؟
Lebanon 24
11-06-2025
|
16:17
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أعلنت
وزارة الدفاع
الاميركية "البنتاغون"، مساء اليوم الأربعاء، أنها تعمل بالتنسيق مع حلفائها في
الشرق الأوسط
للحفاظ على حالة الاستعداد الدائم.
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من جهتها، أعلنت وسائل إعلام أميركية
عن "إعلان حالة الاستعداد التام بالقواعد كافة في الشرق الأوسط".
بدورها، قالت بعثة
إيران
لدى
الأمم المتحدة
: "العسكرة الأميركية لا تؤدي إلا إلى تأجيج عدم الاستقرار".
وقبل وقت قال مسؤول أميركي عبر قناة "الحدث"، إنَّ قرار سحب موظفين أميركيين في سفارات بمنطقة الشرق الأوسط، يأتي على خلفية المفاوضات النووية المُرتقبة بين أميركا وإيران.
وذكر المسؤول إن
الولايات المتحدة
لم تُرسل إلى الشرق الأوسط أي تعزيزات عسكرية إضافية، مشيراً إلى أن مغادرة أفراد من أسر أميركية الشرق الأوسط إجراء احترازي وعادي ويعود إلى تهديدات
إسرائيل
باستخدام القوة ضد إيران.
بدورها، قالت السفارة الأميركية في الكويت إنها لم تُجرِ أي تعديل على عدد موظفيها، مشيرة إلى أنها تُواصل عملها بشكلٍ كامل.
وكانت وكالة "أسوشيتد برس" ذكرت أن
وزارة الخارجية الأميركية
تستعد اليوم الأربعاء لإصدار أوامر لموظفي سفارتي
واشنطن
في البحرين والكويت غير الأساسيين وأفراد عائلاتهم بمغادرة البلدين.
كذلك، نقلت وكالة "
رويترز
" عن مسؤول أميركي قوله إن الجيش الأميركي سيسمح لعائلات العسكريين
الأميركيين
في البحرين بمغادرة
المملكة
موقتاً بسبب التوتر المتصاعد في المنطقة.
وذكر مسؤول أمني
عراقي
ومصدر أميركي لـ"رويترز"، اليوم، أن السفارة الأميركية في
العراق
تستعد أيضاً للإخلاء.
من ناحيته، قال مسؤولون أميركيون لـ"رويترز" إنَّ قائد القيادة الوسطى الأميركية مايكل كوريلا، سيؤجل شهادته أمام الكونغرس الأميركي التي كانت مقررة الخميس بسبب التوترات في الشرق الأوسط.
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