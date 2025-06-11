بعد سحبها عدداً من موظفيها من الشرق الأوسط... ماذا أعلنت أميركا؟

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من جهتها، أعلنت وسائل إعلام أميركية

وقبل وقت قال مسؤول أميركي عبر قناة "الحدث"، إنَّ قرار سحب موظفين أميركيين في سفارات بمنطقة الشرق الأوسط، يأتي على خلفية المفاوضات النووية المُرتقبة بين أميركا وإيران.



وذكر المسؤول إن لم تُرسل إلى الشرق الأوسط أي تعزيزات عسكرية إضافية، مشيراً إلى أن مغادرة أفراد من أسر أميركية الشرق الأوسط إجراء احترازي وعادي ويعود إلى تهديدات باستخدام القوة ضد إيران.



بدورها، قالت السفارة الأميركية في الكويت إنها لم تُجرِ أي تعديل على عدد موظفيها، مشيرة إلى أنها تُواصل عملها بشكلٍ كامل.



وكانت وكالة "أسوشيتد برس" ذكرت أن تستعد اليوم الأربعاء لإصدار أوامر لموظفي سفارتي في البحرين والكويت غير الأساسيين وأفراد عائلاتهم بمغادرة البلدين.



كذلك، نقلت وكالة " " عن مسؤول أميركي قوله إن الجيش الأميركي سيسمح لعائلات العسكريين في البحرين بمغادرة موقتاً بسبب التوتر المتصاعد في المنطقة.



وذكر مسؤول أمني ومصدر أميركي لـ"رويترز"، اليوم، أن السفارة الأميركية في تستعد أيضاً للإخلاء.



من ناحيته، قال مسؤولون أميركيون لـ"رويترز" إنَّ قائد القيادة الوسطى الأميركية مايكل كوريلا، سيؤجل شهادته أمام الكونغرس الأميركي التي كانت مقررة الخميس بسبب التوترات في الشرق الأوسط.









عن "إعلان حالة الاستعداد التام بالقواعد كافة في ‎الشرق الأوسط".بدورها، قالت بعثة لدى : "العسكرة الأميركية لا تؤدي إلا إلى تأجيج عدم الاستقرار".