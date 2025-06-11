"سترون".. ترامب يؤكد إجلاء موظفين من الشرق الأوسط

Advertisement

أعلن الرئيس الأميركي ، أمس الأربعاء، أن تجلي موظفين من ، بعدما ذكر مسؤول في أن قررت تقليص عدد موظفي سفارتها في .وعندما سئل عن سبب السماح لأسر العسكريين بمغادرة الشرق الأوسط، كان رده: "سترون"، وفقما قال مراسل شبكة "سي بي إس" الإخبارية عبر منصة "إكس".وقال خلال حضوره عرضا لفيلم "البؤساء" في مركز كينيدي بواشنطن: "نقلنا موظفين أميركيين من الشرق الأوسط الخطر".وفي وقت سابق أمس الأربعاء، قال مسؤول أميركي لـ" عربية" إن ترامب "ملتزم بالحفاظ على أمن الأميركيين داخل البلاد وخارجها".وأضاف أنه "انطلاقا من هذا الالتزام، تقوم الخارجية باستمرار بتقييم الوضع المناسب للموظفين في جميع سفاراتها".وتابع المسؤول: "بناء على أحدث تقييمات الخارجية، قررت الوزارة تقليص عدد الموظفين في بعثتها في ".ورفض المسؤول توضيح تفاصيل التقييم الذي دفع الخارجية لهذا القرار، كما أحجم عن تأكيد ما إذا كان تقليص عدد الموظفين سيشمل سفارات أميركية أخرى في الشرق الأوسط.لكن القرار أتى عقب تهديد باستهداف القواعد الأميركية في الشرق الأوسط في حال اندلاع نزاع.(سكاي نيوز)