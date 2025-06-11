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عربي-دولي

"سترون".. ترامب يؤكد إجلاء موظفين من الشرق الأوسط

Lebanon 24
11-06-2025 | 23:10
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أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس الأربعاء، أن الولايات المتحدة تجلي موظفين من الشرق الأوسط، بعدما ذكر مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية أن واشنطن قررت تقليص عدد موظفي سفارتها في بغداد.
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وعندما سئل ترامب عن سبب السماح لأسر العسكريين الأميركيين بمغادرة الشرق الأوسط، كان رده: "سترون"، وفقما قال مراسل شبكة "سي بي إس" الإخبارية عبر منصة "إكس".

وقال خلال حضوره عرضا لفيلم "البؤساء" في مركز كينيدي بواشنطن: "نقلنا موظفين أميركيين من الشرق الأوسط الخطر".

وفي وقت سابق أمس الأربعاء، قال مسؤول أميركي لـ"سكاي نيوز عربية" إن ترامب "ملتزم بالحفاظ على أمن الأميركيين داخل البلاد وخارجها".

وأضاف أنه "انطلاقا من هذا الالتزام، تقوم الخارجية باستمرار بتقييم الوضع المناسب للموظفين في جميع سفاراتها".

وتابع المسؤول: "بناء على أحدث تقييمات الخارجية، قررت الوزارة تقليص عدد الموظفين في بعثتها في العراق".

ورفض المسؤول توضيح تفاصيل التقييم الذي دفع الخارجية لهذا القرار، كما أحجم عن تأكيد ما إذا كان تقليص عدد الموظفين سيشمل سفارات أميركية أخرى في الشرق الأوسط.

لكن القرار أتى عقب تهديد إيران باستهداف القواعد الأميركية في الشرق الأوسط في حال اندلاع نزاع.(سكاي نيوز)
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