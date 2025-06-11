كوريا الجنوبية توقف البث الدعائي ضد بيونغ يانغ... وتهدئة على الحدود

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أعلنت ، الأربعاء، إيقاف تشغيل مكبرات الصوت التي كانت تبث دعاية مناهضة لكوريا الشمالية على طول الحدود بين البلدين، في أول إجراء ملموس تتخذه الحكومة الجديدة لتهدئة التوترات الناتجة عن الحرب.وكانت سيول قد استأنفت هذا البث اليومي في حزيران من العام الماضي، بعد توقف دام لسنوات، وذلك ردًا على قيام بإطلاق بالونات محمّلة بالقمامة باتجاه الجنوب، ضمن حملة وصفت بأنها حرب نفسية.الجنوبية أوضحت أن القرار جاء بأمر مباشر من الرئيس لي جاي-ميونغ، في إطار ما وصفته بـ"الجهود الرامية إلى استعادة الثقة في العلاقات بين الكوريتين وتعزيز السلام في ".بدورها، قالت كانج يو-جونغ، المتحدثة باسم الرئيس، إن هذه الخطوة تمثل "تحركًا استباقيًا" لتقليل التوترات العسكرية، وتخفيف المعاناة عن السكان الكوريين الجنوبيين المقيمين في المناطق الحدودية، الذين تأثروا كذلك ببث الشمالية المضاد. (العربية)