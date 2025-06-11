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عربي-دولي
كوريا الجنوبية توقف البث الدعائي ضد بيونغ يانغ... وتهدئة على الحدود
Lebanon 24
11-06-2025
|
23:20
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أعلنت
كوريا الجنوبية
، الأربعاء، إيقاف تشغيل مكبرات الصوت التي كانت تبث دعاية مناهضة لكوريا الشمالية على طول الحدود بين البلدين، في أول إجراء ملموس تتخذه الحكومة الجديدة لتهدئة التوترات الناتجة عن الحرب.
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وكانت سيول قد استأنفت هذا البث اليومي في حزيران من العام الماضي، بعد توقف دام لسنوات، وذلك ردًا على قيام
كوريا الشمالية
بإطلاق بالونات محمّلة بالقمامة باتجاه الجنوب، ضمن حملة وصفت بأنها حرب نفسية.
وزارة الدفاع
الكورية
الجنوبية أوضحت أن القرار جاء بأمر مباشر من الرئيس لي جاي-ميونغ، في إطار ما وصفته بـ"الجهود الرامية إلى استعادة الثقة في العلاقات بين الكوريتين وتعزيز السلام في
شبه الجزيرة الكورية
".
بدورها، قالت كانج يو-جونغ، المتحدثة باسم الرئيس، إن هذه الخطوة تمثل "تحركًا استباقيًا" لتقليل التوترات العسكرية، وتخفيف المعاناة عن السكان الكوريين الجنوبيين المقيمين في المناطق الحدودية، الذين تأثروا كذلك ببث
كوريا
الشمالية المضاد. (العربية)
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