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عربي-دولي

مقتل شاب خلال محاولة اعتراض دورية أمنية في ريف السويداء

Lebanon 24
11-06-2025 | 23:27
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قُتل شاب مساء الخميس في قرية صيرة عليا شمال شرق محافظة السويداء، خلال محاولته اعتراض دورية تابعة للأمن العام أوقفت اثنين من أقاربه، وفق ما أفادت به مصادر محلية لـ"السويداء 24".
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وبحسب المصادر، فإن الدورية أوقفت المواطن علي مليجي زريق وابنه ليث، وهما من سكان قرية القصر. وخلال اقتيادهما، حاول عدد من أقاربهما مطاردة الدورية واعتراضها، ما أدى إلى تطور الحادثة إلى إطلاق نار أسفر عن مقتل الشاب أنس زريق زريق، وهو ابن شقيق الموقوف علي زريق.

وذكرت المصادر أن علي زريق، الذي شغل سابقاً منصب مختار قرية القصر في ريف السويداء الشمالي الشرقي، متهم من قبل القوات الأمنية بعدة قضايا، بينها تجارة السلاح.

في المقابل، قال مصدر من عائلة زريق لموقع "السويداء 24"، إن عملية التوقيف نُفذت من دون مذكرة قانونية، من قبل مجموعة ملثمة تستقل دراجات نارية، ما دفع أقارب الموقوفَين للاعتقاد بأنها محاولة خطف، فلاحقوا المجموعة وحاولوا تخليص أقربائهم منها، ليُفتح النار عليهم، ما أدى إلى مقتل أنس.

وأكد المصدر العائلي أن الاتهامات الموجهة لعلي زريق "لا تستند إلى القانون"، مشدداً على أنه وجيه عشائري ومختار سابق للقرية، ولم يتلق أي تبليغ أو استدعاء رسمي، واصفاً ما يُثار بحقه بأنه "في إطار تشويه السمعة".
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