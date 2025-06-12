طهران تُهدد: أي عمل عدواني من جانب الولايات المتحدة أو إسرائيل سيُقابل برد سريع وغير متوقع

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قام مسؤول أمني إيراني كبير بالتقليل من أهمية إعادة التمركز العسكري الأمريكي الأخيرة في المنطقة، معتبرا أن مغادرة موظفين أميركيين للمنطقة "لا تشكل تهديدا".وقال المسؤول الأمني الكبير، في تصريحات لقناة برس تي في ، اليوم الخميس، إن مغادرة موظفين أميركيين للمنطقة "لا يشكل تهديدا"، وذلك وسط مخاوف من أن يكون إجلاء الأفراد غير الأساسيين يمهد لتصعيد إقليمي.ووصف المسؤول الأمني هذا الأمر "بأنه رد فعل دفاعي على تحذيرات من أنها ستستهدف مصالحها وقواعدها الإقليمية في حال وقوع أي عمل عدواني في البلاد".وقال المسؤول، الذي طلب عدم اسمه: "ما يفعله الأميركيون ليس رسالة تهديد لإيران، بل هو رد فعل على تهديدات إيران لمصالحهم".وتأتي هذه التصريحات في الوقت الذي بدأت فيه إجلاءً جزئيًا لأفرادها من منطقة ، وهو ما أكده الرئيس الأميركي حين قال: "يجري نقلهم لأن الوضع قد يكون خطيرًا. لقد أصدرنا إشعارًا بالمغادرة، وسنرى ما سيحدث".وأشار مسؤولون أميركيون إلى تصاعد التوترات في المنطقة ومعلومات استخباراتية تشير إلى أن ربما تُعدّ لشنّ هجوم على المنشآت النووية الإيرانية، مما أثار مخاوف من ردّ إيراني على الأصول الأميركية في المنطقة.وقال المسؤول الإيراني إن بلاده في "أعلى مستويات جاهزيتها العسكرية"، محذرًا من أن أي عمل عدواني من جانب الولايات المتحدة أو إسرائيل سيُقابل برد سريع وغير متوقع.(سكاي نيوز)