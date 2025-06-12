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في بولندا.. اعتقال ثلاثة أشخاص كانوا "يخططون لهجوم إرهابي"

Lebanon 24
12-06-2025 | 04:01
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اعتقلت وكالة الأمن الداخلي البولندية 3 شبان كانوا "يخططون لتنفيذ هجوم إرهابي مستوحى من الإرهابي النرويجي أندرس بريفيك والقاتل الجماعي الأسترالي برينتون تارانت".
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وقال المتحدث باسم وزير منسق الأجهزة الخاصة البولندية جاسيك دوبجينسكي في بيان "تم اعتقال شاب يبلغ من العمر 19 عاما في أولشتين يشتبه في تخطيطه لهجوم إرهابي. وهذا هو المتهم الثالث في التحقيق الذي تشرف عليه النيابة المحلية في أولشتين. سبق أن اعتقل موظفو الوكالة شريكيه في هذه القضية".

توصل المحققون إلى أن جميع المشتبه بهم كانوا يجمعون معلومات عبر الإنترنت حول استخدام الأسلحة النارية ومواقع إطلاق النار وتكتيكات القتال في المناطق المفتوحة والمغلقة.

وأضاف في البيان: "لأغراض تدريبية، كانوا يزورون ميادين الرماية ويجرون تدريبات عسكرية تكتيكية. كما تبين أن الرجال كانوا يجمعون مواد مواد متفجرة وتعليمات لصنع أنظمة تفجير".

وتابع دوبجينسكي: "استمد المشتبه بهم إلهامهم من أنشطة قتلة جماعيين مثل أندرس بريفيك وبرينتون تارانت وتيموثي ماكفي. كانوا مفتونين بأيديولوجيتهم، وحللوا كيفية تنفيذهم لهجماتهم والأخطاء التي ارتكبوها. المحتوى الذي قاموا بتنزيله أثر على تشكيل قيم أخلاقية متطرفة للغاية لديهم". (روسيا اليوم) 
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