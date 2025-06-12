Advertisement

عربي-دولي

سلطنة عمان تعلن موعد الجولة السادسة من المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة

Lebanon 24
12-06-2025 | 05:29
A-
A+
Doc-P-1374016-638853283101279010.jpg
Doc-P-1374016-638853283101279010.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلن وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي أن الجولة السادسة من المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة حول البرنامج النووي الإيراني ستعقد يوم الأحد المقبل في سلطنة عمان.
Advertisement

وقد جاء إعلان البوسعيدي بينما تقوم الولايات المتحدة بسحب موظفيها غير الأساسيين وعائلاتهم من منطقة الشرق الأوسط، بسبب احتمالات اندلاع اضطرابات في المنطقة نتيجة التصعيد الحاصل.

 وفي السياق ذاته، صدرت تحذيرات من احتمالية استهداف السفن في المياه الإقليمية نتيجة احتدام التوترات.

وقال البوسعيدي عبر منصة "إكس": "يسرني أن أؤكد أن الجولة السادسة من محادثات إيران والولايات المتحدة ستعقد في مسقط يوم الأحد الموافق 15 الجاري".

ورغم أن إيران كانت قد تحدثت منذ أيام عن إمكانية إجراء هذه المحادثات، إلا أن سلطنة عمان، التي تقوم بدور الوسيط، لم تؤكد ذلك رسميا حتى صدور هذا الإعلان.

ولم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي من الجانب الأميركي بشأن الجولة المرتقبة.

وقد يسفر الاتفاق المرتقب عن تخفيف العقوبات الاقتصادية الشديدة التي تفرضها واشنطن على طهران، مقابل التزام الأخيرة بالحد من عمليات تخصيب اليورانيوم أو إنهائها بشكل كامل.

غير أن فشل هذه الجولة من المحادثات قد يؤدي إلى مزيد من التصعيد في منطقة الشرق الأوسط، التي تعاني من اضطرابات متزايدة نتيجة حرب اسرائيل المستمرة في قطاع غزة.
مواضيع ذات صلة
وزير خارجية سلطنة عمان: أعدنا جدولة الجولة الرابعة من المفاوضات النووية بين واشنطن وطهران لأسباب لوجستية
lebanon 24
12/06/2025 15:39:44 Lebanon 24 Lebanon 24
رويترز عن مصدر إيراني: من المتوقع استمرار المحادثات النووية بين إيران والولايات المتحدة على أن تُحدد سلطنة عُمان موعدها ومكانها
lebanon 24
12/06/2025 15:39:44 Lebanon 24 Lebanon 24
"أكسيوس": انتهاء الجولة 4 من المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة في عُمان بعد أن استمرت لأكثر من 3 ساعات
lebanon 24
12/06/2025 15:39:44 Lebanon 24 Lebanon 24
عن المفاوضات غير المباشرة بين إيران وأميركا في سلطنة عمان.. هذا ما قاله بزشكيان
lebanon 24
12/06/2025 15:39:44 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
08:31 | 2025-06-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2025-06-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:54 | 2025-06-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:45 | 2025-06-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:05 | 2025-06-12 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
08:31 | 2025-06-12
08:00 | 2025-06-12
07:54 | 2025-06-12
07:45 | 2025-06-12
07:05 | 2025-06-12
07:00 | 2025-06-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24