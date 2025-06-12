سلطنة عمان تعلن موعد الجولة السادسة من المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة

Advertisement

بدر البوسعيدي أن الجولة السادسة من المفاوضات بين والولايات المتحدة حول البرنامج ستعقد المقبل في .وقد جاء إعلان البوسعيدي بينما تقوم بسحب موظفيها غير الأساسيين وعائلاتهم من منطقة ، بسبب احتمالات اندلاع اضطرابات في المنطقة نتيجة التصعيد الحاصل.وفي السياق ذاته، صدرت تحذيرات من احتمالية استهداف السفن في المياه الإقليمية نتيجة احتدام التوترات.وقال البوسعيدي عبر منصة "إكس": "يسرني أن أؤكد أن الجولة السادسة من محادثات إيران والولايات المتحدة ستعقد في مسقط يوم الأحد الموافق 15 الجاري".ورغم أن إيران كانت قد تحدثت منذ أيام عن إمكانية إجراء هذه المحادثات، إلا أن سلطنة ، التي تقوم بدور الوسيط، لم تؤكد ذلك رسميا حتى صدور هذا الإعلان.ولم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي من الجانب الأميركي بشأن الجولة المرتقبة.وقد يسفر الاتفاق المرتقب عن تخفيف الاقتصادية الشديدة التي تفرضها على ، مقابل الأخيرة بالحد من عمليات تخصيب اليورانيوم أو إنهائها بشكل كامل.غير أن فشل هذه الجولة من المحادثات قد يؤدي إلى مزيد من التصعيد في منطقة الشرق الأوسط، التي تعاني من اضطرابات متزايدة نتيجة حرب اسرائيل المستمرة في .