هذه جنسيّات الركاب على متن الطائرة الهنديّة المنكوبة



Advertisement أفادت وسائل إعلام عن مقتل ما لا يقل عن 110 أشخاص في حادث الطائرة المنكوبة التي تحطمت اليوم قرب مطار أحمد آباد الدولي في بعد إقلاعها.

ونقلت وكالة " " عن مصادر مطلعة قولها، إنّ " المنكوبة كان هناك 169 مواطنا هنديا و53 وسبعة برتغاليين وكندي واحد".

كما أفادت قناة "NDTV" ، عن وجود ناجين من حادث تحطم طائرة الركاب.





وبحسب القناة، فقد وصل إلى موقع تحطم الطائرة ما لا يقل عن 20 سيارة إسعاف لإجلاء الناجين. (روسيا اليوم)