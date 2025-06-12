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هذه جنسيّات الركاب على متن الطائرة الهنديّة المنكوبة

Lebanon 24
12-06-2025 | 06:13
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أفادت وسائل إعلام عن مقتل ما لا يقل عن 110 أشخاص في حادث الطائرة المنكوبة التي تحطمت اليوم قرب مطار أحمد آباد الدولي في الهند بعد إقلاعها.
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ونقلت وكالة "رويترز" عن مصادر مطلعة قولها، إنّ "على متن الطائرة المنكوبة كان هناك 169 مواطنا هنديا و53 بريطانيا وسبعة برتغاليين وكندي واحد".
 
 
كما أفادت قناة "NDTV" الهندية، عن وجود ناجين من حادث تحطم طائرة الركاب.


وبحسب القناة، فقد وصل إلى موقع تحطم الطائرة ما لا يقل عن 20 سيارة إسعاف لإجلاء الناجين. (روسيا اليوم)
 
 
 
 
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