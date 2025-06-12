السودان.. مقتل 8 أشخاص بقصف قوات الدعم السريع أحد الأسواق

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قتل 8 أشخاص بقصف سوق نيفاشا والأحياء السكنية بمدينة السودانية، فيما نفذ الجيش ضربات دقيقة على تجمعات للدعم السريع .وأعلنت لجنة طوارئ معسكر في مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور، مقتل 8 أشخاص وإصابة آخرين جراء قصف مدفعي شنته قوات الدعم السريع على سوق نيفاشا والأحياء السكنية المجاورة، يوم الأربعاء، مما أدى إلى سقوط ضحايا مدنيين وتدمير واسع في المنطقة.في سياق متصل، نفذ سلاح الجو التابع للجيش السوداني ضربات دقيقة على تجمعات لقوات الدعم السريع في محيط مدينة بارا بولاية شمال كردفان، فيما دفعت القوات الحكومية بتعزيزات عسكرية كبيرة إلى ، في تصعيد جديد للأعمال القتالية بين الجيش وقوات الدعم السريع.