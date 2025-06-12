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عربي-دولي

السودان.. مقتل 8 أشخاص بقصف قوات الدعم السريع أحد الأسواق

Lebanon 24
12-06-2025 | 09:34
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قتل 8 أشخاص بقصف قوات الدعم السريع سوق نيفاشا والأحياء السكنية بمدينة الفاشر السودانية، فيما نفذ الجيش ضربات دقيقة على تجمعات للدعم السريع شمال كردفان.
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وأعلنت لجنة طوارئ معسكر أبو شوك في مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور، مقتل 8 أشخاص وإصابة آخرين جراء قصف مدفعي شنته قوات الدعم السريع على سوق نيفاشا والأحياء السكنية المجاورة، يوم الأربعاء، مما أدى إلى سقوط ضحايا مدنيين وتدمير واسع في المنطقة.

في سياق متصل، نفذ سلاح الجو التابع للجيش السوداني ضربات دقيقة على تجمعات لقوات الدعم السريع في محيط مدينة بارا بولاية شمال كردفان، فيما دفعت القوات الحكومية بتعزيزات عسكرية كبيرة إلى الولاية الشمالية، في تصعيد جديد للأعمال القتالية بين الجيش وقوات الدعم السريع.
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