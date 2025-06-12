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عربي-دولي

في هذا التاريخ.. استعدوا لأطول نهار وأقصر ليلة في العام!

Lebanon 24
12-06-2025 | 09:53
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تشير الحسابات الفلكية إلى أن الانقلاب الصيفي لهذا العام سيحدث صباح يوم السبت 21 حزيران الجاري. وفي هذا اليوم، تصل الشمس إلى أقصى ارتفاع لها شمال خط الاستواء، حيث تتعامد تمامًا على مدار السرطان عند خط عرض 23.5 درجة شمالًا.
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ويشهد الانقلاب الصيفي أطول نهار في السنة، إذ يبلغ طول النهار 14 ساعة و29 دقيقة، في حين تكون الليلة الأقصر بمدة 9 ساعات و31 دقيقة.

تشرق الشمس في هذا اليوم عند الساعة 5:02 صباحًا من أقصى الزاوية الشمالية الشرقية (61 درجة و44 دقيقة و31 ثانية)، وتغرب الساعة 7:53 مساءً من أقصى الزاوية الشمالية الغربية (298 درجة و46 دقيقة و8 ثوانٍ).

ويمتاز هذا اليوم بارتفاع درجات الحرارة في النصف الشمالي من الكرة الأرضية، نتيجة التعامد شبه الكامل لأشعة الشمس، بينما يشهد النصف الجنوبي بداية فصل الشتاء بأقصر نهار وأطول ليل.

وتبلغ الظاهرة ذروتها عند القطبين؛ حيث يسود الظلام الدائم في القطب الجنوبي، في حين تظل الشمس مشرقة بشكل مستمر في القطب الشمالي حتى موعد الاعتدال الخريفي.

يُذكر أن فصل الربيع الحالي استمر 93 يومًا، بينما سيستمر فصل الصيف 94 يومًا. بعد الانقلاب الصيفي، تبدأ الشمس بالتراجع تدريجيًا نحو الجنوب، ما يؤدي إلى انخفاض درجات الحرارة حتى الوصول إلى الاعتدال الخريفي في 23 أيلول المقبل، حين تتعامد الشمس على خط الاستواء ويتساوى الليل والنهار في جميع أنحاء العالم. (روسيا اليوم)
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