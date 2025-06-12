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بعد تحطم طائرة الخطوط الهندية... هذا هو الناجي الوحيد (صورة)

Lebanon 24
12-06-2025 | 11:24
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تم العثور على ناجٍ واحد كان يجلس في المقعد 11A على متن رحلة الخطوط الجوية الهندية رقم 171، التي كانت متجهة من مدينة أحمد أباد في غرب الهند إلى مطار غاتويك في لندن، قبل أن تتحطم بعد دقائق من إقلاعها وعلى متنها 242 راكبًا.
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وقال مفوض شرطة أحمد أباد جي إس مالك لوكالة أنباء آسيا الدولية يوم الخميس: "عثرت الشرطة على ناجٍ واحد في المقعد 11A. تم العثور على ناجٍ واحد في المستشفى وهو يخضع للعلاج. لا يمكنني الإدلاء بأي تصريحات بشأن عدد الوفيات حتى الآن. قد يرتفع عدد القتلى لأن الطائرة تحطمت في منطقة سكنية".

ووجّهت الطائرة نداء استغاثة إلى برج المراقبة، بحسب هيئة الطيران المدني الهندية التي أشارت إلى أنها "تحطّمت مباشرة بعد إقلاعها" خارج المطار

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