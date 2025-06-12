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عربي-دولي

روسيا وأوكرانيا تعلنان تبادل دفعة جديدة من الأسرى

Lebanon 24
12-06-2025 | 14:38
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أعلنت روسيا وأوكرانيا، الخميس، إنجاز عملية تبادل جديدة لأسرى حرب، في أحدث خطوة في إطار اتفاق توصلتا إليه خلال مفاوضات جرت مؤخرا بينهما في إسطنبول في تركيا.
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وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عبر تيليغرام "اليوم يعود جنود من القوات المسلحة والحرس الوطني وحرس الحدود إلى ديارهم".

من جانبه، قال الجيش الروسي "أُعيدت مجموعة من العسكريين الروس من الأراضي التي يسيطر عليها نظام كييف"، من دون أن تحدد كييف أو موسكو عدد الأسرى الذين تم تبادلهم.
وأعربت وزارة الدفاع الروسية عن استعدادها لإجراء عمليات تبادل للأسرى يوميا وفقا للجدول الزمني المتفق عليه في إسطنبول، بينما قالت إن الجانب الأوكراني غير مستعد لذلك. (العربية)
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