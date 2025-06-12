روسيا وأوكرانيا تعلنان تبادل دفعة جديدة من الأسرى

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أعلنت وأوكرانيا، الخميس، إنجاز عملية تبادل جديدة لأسرى حرب، في أحدث خطوة في إطار اتفاق توصلتا إليه خلال مفاوضات جرت مؤخرا بينهما في إسطنبول في .الأوكراني عبر تيليغرام "اليوم يعود جنود من القوات المسلحة والحرس الوطني وحرس الحدود إلى ديارهم".من جانبه، قال الجيش الروسي "أُعيدت مجموعة من العسكريين من الأراضي التي يسيطر عليها نظام "، من دون أن تحدد كييف أو عدد الأسرى الذين تم تبادلهم.وأعربت عن استعدادها لإجراء عمليات تبادل للأسرى يوميا وفقا للجدول المتفق عليه في إسطنبول، بينما قالت إن الجانب الأوكراني غير مستعد لذلك. (العربية)