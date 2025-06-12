الأمم المتحدة: انقطاع كامل لخدمات الإنترنت في غزة يعطل الإغاثة

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أعلنت ، انقطاعا كاملا للإنترنت في ، قالت إنه على الأرجح بسبب نشاط عسكري ألحق الضرر بالكابل الأخير بالقطاع، مما تسبب في شلل لعمليات الإغاثة.المتحدث باسم الأمم المتحدة للصحفيين “انقطعت جميع خطوط الاتصال بخدمات الطوارئ وتنسيق شؤون الإغاثة، والمعلومات المهمة بالنسبة للمدنيين. هناك انقطاع كامل للإنترنت، وشبكات الهاتف المحمول بالكاد تعمل”.وأضاف حق أنه في ظل القيود واسعة النطاق الموجودة بالفعل “انقطع (الاتصال) مع ، ولا يستطيع المدنيون الحصول على الدعم المنقذ للحياة”.في حين، أفادت هيئة تنظيم قطاع -اليوم الخميس- بانقطاع جميع خدمات الإنترنت والاتصالات الثابتة بقطاع غزة بعد استهداف البنية التحتية.وقالت الهيئة -في بيان- إن العزلة الرقمية في غزة تصاعدت نتيجة استهداف ممنهج للبنية التحتية للاتصالات رغم المحاولات العديدة السابقة لإصلاح عديد من المسارات المقطوعة والبديلة طويلة.وأضافت أن محافظات جنوب ووسط القطاع انضمت إلى حالة العزلة التي تعاني منها مدينة غزة وشمال القطاع لليوم الثاني على التوالي، نتيجة استمرار استهداف شبكات الاتصالات والمسارات الرئيسية الحيوية.واعتبرت الهيئة أن هذا التصعيد الخطير ضد البنية التحتية للاتصالات يهدد بفصل قطاع غزة بالكامل عن العالم الخارجي، ويمنع المواطنين من الوصول إلى خدمات أساسية تمثل خدمات حيوية في ظل الظروف الراهنة، بما في ذلك الخدمات الإغاثية، والصحية، والإعلامية، والتعليمية.