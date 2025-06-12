Advertisement

عربي-دولي

الأمم المتحدة: انقطاع كامل لخدمات الإنترنت في غزة يعطل الإغاثة

Lebanon 24
12-06-2025 | 14:52
A-
A+
Doc-P-1374220-638853622159775166.jpg
Doc-P-1374220-638853622159775166.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت الأمم المتحدة، انقطاعا كاملا للإنترنت في قطاع غزة، قالت إنه على الأرجح بسبب نشاط عسكري ألحق الضرر بالكابل الأخير بالقطاع، مما تسبب في شلل لعمليات الإغاثة.
Advertisement

وقال نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق للصحفيين “انقطعت جميع خطوط الاتصال بخدمات الطوارئ وتنسيق شؤون الإغاثة، والمعلومات المهمة بالنسبة للمدنيين. هناك انقطاع كامل للإنترنت، وشبكات الهاتف المحمول بالكاد تعمل”.

وأضاف حق أنه في ظل القيود واسعة النطاق الموجودة بالفعل “انقطع (الاتصال) مع خدمات الطوارئ، ولا يستطيع المدنيون الحصول على الدعم المنقذ للحياة”.

في حين، أفادت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات الفلسطينية -اليوم الخميس- بانقطاع جميع خدمات الإنترنت والاتصالات الثابتة بقطاع غزة بعد استهداف الاحتلال الإسرائيلي البنية التحتية.

وقالت الهيئة -في بيان- إن العزلة الرقمية في غزة تصاعدت نتيجة استهداف ممنهج للبنية التحتية للاتصالات رغم المحاولات العديدة السابقة لإصلاح عديد من المسارات المقطوعة والبديلة منذ فترة طويلة.

وأضافت أن محافظات جنوب ووسط القطاع انضمت إلى حالة العزلة التي تعاني منها مدينة غزة وشمال القطاع لليوم الثاني على التوالي، نتيجة استمرار استهداف شبكات الاتصالات والمسارات الرئيسية الحيوية.

واعتبرت الهيئة أن هذا التصعيد الخطير ضد البنية التحتية للاتصالات يهدد بفصل قطاع غزة بالكامل عن العالم الخارجي، ويمنع المواطنين من الوصول إلى خدمات أساسية تمثل خدمات حيوية في ظل الظروف الراهنة، بما في ذلك الخدمات الإغاثية، والصحية، والإعلامية، والتعليمية.
مواضيع ذات صلة
هيئة تنظيم قطاع الاتصالات الفلسطينية: انقطاع خدمات الإنترنت والاتصالات في قطاع غزة
lebanon 24
13/06/2025 04:28:53 Lebanon 24 Lebanon 24
انقطاع الانترنت والاتصالات عن مناطق في وسط وجنوب قطاع غزة
lebanon 24
13/06/2025 04:28:53 Lebanon 24 Lebanon 24
الأمم المتحدة: منظمات الإغاثة تجد صعوبة بالغة بالعمل في قطاع غزة بسبب منع إسرائيل إدخال المساعدات
lebanon 24
13/06/2025 04:28:53 Lebanon 24 Lebanon 24
نائب المتحدث باسم غوتيريش: انقطاع شبكة الإنترنت بغزة يعتقد أنه ناتج عن عمليات عسكرية مكثفة
lebanon 24
13/06/2025 04:28:53 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:09 | 2025-06-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:22 | 2025-06-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:33 | 2025-06-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:23 | 2025-06-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:05 | 2025-06-12 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
21:04 | 2025-06-12
21:16 | 2025-06-12
21:12 | 2025-06-12
17:50 | 2025-06-12
17:43 | 2025-06-12
16:50 | 2025-06-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24