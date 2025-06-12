وزير الخارجية الألماني: لن نقبل بامتلاك إيران أسلحة نووية

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قال الألماني يوهان فاديفول، اليوم الخميس، إن بلاده لن تقبل بامتلاك أسلحة نووية، وذلك خلال مع نظيره أنطونيو في .وأضاف فاديفول “الجميع يريد تجنب أي تصعيد. لن نقف مكتوفي الأيدي ونشاهد إيران وهي تصبح مسلحة نوويا. يجب أن يكون هذا واضحا في ظل هذا الوضع”.وقال إنه سيسافر إلى الليلة، وسيزور حيث سيتم مناقشة الملف .