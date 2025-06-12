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عربي-دولي

قيادات عسكرية أبلغت نتنياهو بعجز إسرائيل عن مواجهة إيران وحدها.. اعلام اسرائيلي يكشف التفاصيل

Lebanon 24
12-06-2025 | 16:44
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قالت "القناة 13" الإسرائيلية الخاصة، الخميس، إن رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير أبلغ رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن تل أبيب وحدها لن تستطيع مواجهة إيران حال نشوب حرب مباشرة بين الطرفين.
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ونقلت القناة عن مصادر مطلعة لم تسمها قولها، إن زامير "قدّم، خلال المناقشات التي أجراها مع رئيس الوزراء في الأيام القليلة الماضية، موقفاً حاسماً مفاده أن إسرائيل لا يمكنها أن تتحرك بمفردها (عسكرياً)، وأن هناك حاجة إلى تنسيق كامل مع واشنطن".

وأضافت المصادر أن "أي خطوة ضد إيران يجب أن تكون منسقة بالكامل مع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب"، وفق القناة.

وذكر مصدر مطّلع شارك في هذه الجلسات للقناة الإسرائيلية أن "قائد سلاح الجو الإسرائيلي تومر بار، يشارك رئيس الأركان هذا الرأي".

وأكدت المصادر لـ"القناة 13" وجود "خلاف دراماتيكي داخل القيادة الإسرائيلية العليا حول قدرة إسرائيل على التحرك (عسكرياً) لوحدها، وإلى أي مدى يجب أن تكون المشاركة الأميركية عميقة في أي عملية إسرائيلية محتملة، وما هو حجم التنسيق المطلوب مع الولايات المتحدة".
 
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