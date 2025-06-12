قيادات عسكرية أبلغت نتنياهو بعجز إسرائيل عن مواجهة إيران وحدها.. اعلام اسرائيلي يكشف التفاصيل

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قالت "القناة 13" الخاصة، الخميس، إن إيال زامير أبلغ رئيس الوزراء أن وحدها لن تستطيع مواجهة حال نشوب حرب مباشرة بين الطرفين.ونقلت القناة عن مصادر مطلعة لم تسمها قولها، إن زامير "قدّم، خلال المناقشات التي أجراها مع رئيس الوزراء في الأيام القليلة الماضية، موقفاً حاسماً مفاده أن لا يمكنها أن تتحرك بمفردها (عسكرياً)، وأن هناك حاجة إلى تنسيق كامل مع ".وأضافت المصادر أن "أي خطوة ضد إيران يجب أن تكون منسقة بالكامل مع الأميركي "، وفق القناة.وذكر مصدر مطّلع شارك في هذه الجلسات للقناة الإسرائيلية أن "قائد سلاح الجو الإسرائيلي تومر بار، يشارك رئيس الأركان هذا الرأي".وأكدت المصادر لـ"القناة 13" وجود "خلاف دراماتيكي داخل القيادة الإسرائيلية حول قدرة إسرائيل على التحرك (عسكرياً) لوحدها، وإلى أي مدى يجب أن تكون المشاركة الأميركية عميقة في أي عملية إسرائيلية محتملة، وما هو حجم التنسيق المطلوب مع ".