"وصلنا إلى نقطة اللاعودة".. الجيش الإسرائيلي: إيران تستعد لغزو إسرائيل بريا ولهجوم من جميع الاتجاهات

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أعلن الجيش أن تستعد لغزو بريا ولهجوم من جميع الاتجاهات وأن المواجهة مع إيران وصلت إلى إلى نقطة اللاعودة.وأكد الجيش الإسرائيلي بعد ضربة عسكرية ضدّ أهداف إيرانية، أنّ إيران "تخطط لتدمير عبر وكلائها، وتشمل هذه الخطة هجوما بريا وإطلاق نار من اتجاهات متعددة. إيران تمر بأزمة استراتيجية حادة، وقد بلغنا نقطة اللاعودة".وأضاف البيان: "هذه اللحظة هي الأنسب للتحرك. بدأت العملية الليلة، وستتطور وفقًا للحاجة. نحن في واقع مغاير تماما، ويجب علينا تحمّل مسؤولية تتناسب مع حجمه. نملك القدرة على إصدار إنذار مبكر قبل نحو من إطلاق أي صواريخ من إيران".