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تعليق العمل في مطار بن غوريون بأمر من هيئة مطارات إسرائي

Lebanon 24
12-06-2025 | 23:02
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أعلنت إسرائيل عن إغلاق مجالها الجوي بالكامل وإخلاء مطار بن غوريون، وذلك عقب الهجمات التي شنتها تل أبيب وتستهدف البرنامج النووي الإيراني.
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وجاء إغلاق المجال الجوي الإسرائيلي في وقت مبكر من صباح الجمعة، بالتزامن مع بدء العملية العسكرية، في خطوة تعكس تصاعدًا كبيرًا في التوتر الإقليمي.

وأكدت هيئة مطارات إسرائيل أن مطار بن غوريون قد تم إخلاؤه بالكامل، كما تم إلغاء جميع الرحلات الجوية من وإلى إسرائيل.

وبحسب الإعلام الإسرائيلي المحلي؛ أعلنت شركة إلعال عن تعليق كافة رحلاتها الجوية.

وطلبت شركات طيران أخرى من المسافرين الذين كانوا من المقرر أن يغادروا من مطار بن غوريون البقاء في منازلهم وعدم التوجه إلى المطار.

وقالت إنه سيتم إصدار تحديثات بشأن إعادة فتح المجال الجوي الإسرائيلي قبل 6 ساعات على الأقل من الموعد، وذلك عبر وسائل الإعلام. وعند إعادة الفتح، ستُنشر جداول الرحلات المحدّثة. (العربية)
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