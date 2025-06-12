تعليق العمل في مطار بن غوريون بأمر من هيئة مطارات إسرائي

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أعلنت عن إغلاق مجالها الجوي بالكامل وإخلاء ، وذلك عقب الهجمات التي شنتها وتستهدف البرنامج .وجاء إغلاق المجال الجوي في وقت مبكر من صباح الجمعة، بالتزامن مع بدء العملية العسكرية، في خطوة تعكس تصاعدًا كبيرًا في التوتر الإقليمي.وأكدت هيئة مطارات إسرائيل أن مطار قد تم إخلاؤه بالكامل، كما تم إلغاء جميع الرحلات الجوية من وإلى إسرائيل.وبحسب الإعلام الإسرائيلي المحلي؛ أعلنت شركة إلعال عن تعليق كافة رحلاتها الجوية.وطلبت شركات طيران أخرى من المسافرين الذين كانوا من المقرر أن يغادروا من مطار بن غوريون البقاء في منازلهم وعدم التوجه إلى .وقالت إنه سيتم إصدار تحديثات بشأن إعادة فتح المجال الجوي الإسرائيلي قبل 6 ساعات على الأقل من الموعد، وذلك عبر . وعند إعادة ، ستُنشر جداول الرحلات المحدّثة. (العربية)