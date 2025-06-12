خامنئي بخير.. ومستشاره في حالة حرجة

Advertisement

قال مصدر أمني لـ" " إن بخير ويجري إطلاعه أولا بأول على الوضع بعد الهجوم الذي شنته على البلاد في ساعة مبكرة من صباح الجمعة.يأتي ذلك فيما أفادت وكالة "نورنيوز" بأن مستشار االمرشد الأعلى الإيراني أصيب بجروح خطيرة في الهجوم .