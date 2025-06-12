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خامنئي بخير.. ومستشاره في حالة حرجة

Lebanon 24
12-06-2025 | 23:08
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قال مصدر أمني لـ"رويترز" إن المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي بخير ويجري إطلاعه أولا بأول على الوضع بعد الهجوم الذي شنته إسرائيل على البلاد في ساعة مبكرة من صباح الجمعة.
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يأتي ذلك فيما أفادت وكالة "نورنيوز" الإيرانية بأن علي شمخاني مستشار االمرشد الأعلى الإيراني أصيب بجروح خطيرة في الهجوم الإسرائيلي.
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