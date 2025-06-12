بغداد توقف حركة الطيران وتغلق الأجواء في جميع أنحاء البلاد

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(روسيا اليوم)

أعلنت ، فجر يوم الجمعة، عن إغلاق الأجواء العراقية ووقف في جميع مطارات البلاد بعد شن غارات جوية على عدد من المواقع في .وذكرت أن وزارة النقل أمرت بإغلاق الأجواء العراقية وإيقاف حركة الطيران في جميع المطارات العراقية.وقال بيان للمكتب الإعلامي للوزارة أنه "بسبب التوترات الإقليمية تم إيقاف الملاحة الجوية العراقية وإغلاق الأجواء العراقية إلى إشعار آخر، من أجل الحفاظ على سلامة الطيران المدني في الأجواء العراقية".وأضاف، أن "الشركة العامة لخدمات الملاحة الجوية باشرت إخلاء الأجواء العراقية من الطائرات والمغادرة والعابرة، بشكل تدريجي ، من أجل المحافظة على سلامة المسافرين الوافدين إلى مطارات وكذلك الطائرات التي تعبر أجواءنا".