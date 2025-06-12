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بغداد توقف حركة الطيران وتغلق الأجواء في جميع أنحاء البلاد

Lebanon 24
12-06-2025 | 23:12
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أعلنت وزارة النقل العراقية، فجر يوم الجمعة، عن إغلاق الأجواء العراقية ووقف حركة الطيران في جميع مطارات البلاد بعد شن إسرائيل غارات جوية على عدد من المواقع في إيران.
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وذكرت وكالة الأنباء العراقية أن وزارة النقل أمرت بإغلاق الأجواء العراقية وإيقاف حركة الطيران في جميع المطارات العراقية.

وقال بيان للمكتب الإعلامي للوزارة أنه "بسبب التوترات الإقليمية تم إيقاف الملاحة الجوية العراقية وإغلاق الأجواء العراقية إلى إشعار آخر، من أجل الحفاظ على سلامة الطيران المدني في الأجواء العراقية".

وأضاف، أن "الشركة العامة لخدمات الملاحة الجوية باشرت إخلاء الأجواء العراقية من الطائرات القادمة والمغادرة والعابرة، بشكل تدريجي ، من أجل المحافظة على سلامة المسافرين الوافدين إلى مطارات العراق وكذلك الطائرات التي تعبر أجواءنا".
(روسيا اليوم)
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