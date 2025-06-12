خامنئي في أوّل تعليق على الضربات الإسرائيلية: ليتوقعوا عقابًا شديدًا

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في رسالة للشعب ، اعتبر الإيراني أن النظام فتح يده القذرة والدموية على جريمة ارتكبها في بلدنا الحبيب فجر اليوم، وكشف عن شروره أكثر من أي وقت مضى باستهدافه المراكز السكنية. ويجب أن يتوقع النظام عقابًا شديدًا.وقال في بيان:" لن تتخلى عنه يد القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية القوية إن شاء الله".وأكّد أنّه في هجمات العدو، استشهد عدد من والعلماء. سيستأنف خلفاؤهم وزملاؤهم مهامهم فورًا إن شاء الله.ختم:" بهذه الجريمة، أعد النظام لنفسه مصيرًا مريرًا ومؤلمًا، وسيُلاقيه حتمًا".