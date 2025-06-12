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خامنئي في أوّل تعليق على الضربات الإسرائيلية: ليتوقعوا عقابًا شديدًا

Lebanon 24
12-06-2025 | 23:10
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في رسالة للشعب الإيراني، اعتبر المرشد الأعلى الإيراني السيد علي خامنئي أن النظام الإسرائيلي فتح يده القذرة والدموية على جريمة ارتكبها في بلدنا الحبيب فجر اليوم، وكشف عن شروره أكثر من أي وقت مضى باستهدافه المراكز السكنية. ويجب أن يتوقع النظام عقابًا شديدًا.
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وقال في بيان:" لن تتخلى عنه يد القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية القوية إن شاء الله".

وأكّد أنّه في هجمات العدو، استشهد عدد من القادة والعلماء. سيستأنف خلفاؤهم وزملاؤهم مهامهم فورًا إن شاء الله.

ختم:" بهذه الجريمة، أعد النظام الصهيوني لنفسه مصيرًا مريرًا ومؤلمًا، وسيُلاقيه حتمًا".
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