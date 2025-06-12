زعيم كوريا الشمالية يحضر محاولة ثانية لتدشين سفينة حربية

Advertisement

ذكرت الشمالية، اليوم (الجمعة)، أن الزعيم الكوري ، حضر أمس الخميس مراسم إطلاق مدمرة سبق أن لحقت أضرار بها خلال محاولة أولى لتدشينها.ونقلت الوكالة عن كيم، قوله إن إصلاح المدمرة "لم يقوض" محاولات لتعزيز قوتها البحرية، وقال إن هناك خططاً "لبناء مدمرتين أخريين زنة كل منهما خمسة آلاف طن العام المقبل".ودعا الزعيم الكوري الشمالي إلى تعزيز الوجود العسكري البحري للبلاد في المحيط في مواجهة ما قال إنها استفزازات أميركية. (الشرق الأوسط)