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زعيم كوريا الشمالية يحضر محاولة ثانية لتدشين سفينة حربية

Lebanon 24
12-06-2025 | 23:38
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ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، اليوم (الجمعة)، أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، حضر أمس الخميس مراسم إطلاق مدمرة سبق أن لحقت أضرار بها خلال محاولة أولى لتدشينها.
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ونقلت الوكالة عن كيم، قوله إن إصلاح المدمرة "لم يقوض" محاولات كوريا الشمالية لتعزيز قوتها البحرية، وقال إن هناك خططاً "لبناء مدمرتين أخريين زنة كل منهما خمسة آلاف طن العام المقبل".

ودعا الزعيم الكوري الشمالي إلى تعزيز الوجود العسكري البحري للبلاد في المحيط الهادي في مواجهة ما قال إنها استفزازات أميركية. (الشرق الأوسط)
 
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